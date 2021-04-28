DSÖ: ‘Hint varyantı’ en az 17 ülkeye yayıldı

Dünya Sağlık Örgütü, çİfte mutasyonlu Hİnt varyantının en az 17 ülkeye yayıldığı uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan’ın sağlık sistemini çökme noktasına getiren “Hint varyantının” en az 17 ülkede tespit edildiğini açıkladı. İlk kez Hindistan’da ortaya çıkan çifte mutasyona uğramış “B.1.617 varyantı” Hindistan’da günlük vaka sayısının rekor seviyelere yükselmesine sebep oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) haftalık salgın bildiriminde yaptığı açıklamada, bin 200’den fazla gen diziliminde tespit edilen ‘Hint varyantının’ dünyada en az 17 ülkede ortaya çıktığını ifade etti. Euronews’deki habere göre açıklamada, varyantın bulunduğu örneklerin çoğunun, “Hindistan, İngiltere, ABD ve Singapur’dan geldiği belirtildi. Bütün ülkelerin adı verilmese de Belçika, İsviçre ve Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesinde Hint varyantının ortaya çıktığı biliniyor.

‘DİKKAT GEREKTİREN VARYANT’

GISAID veritabanına sunulan sekanslara dayanan ilk DSÖ modellemelerine göre, “B.1.617’nin Hindistan’da dolaşan diğer varyantlardan daha yüksek bir büyüme oranına sahip olduğunu ve daha fazla bulaşıcı olduğunu gösteriyor. Hint varyantı DSÖ tarafından “dikkat gerektiren varyant” olarak sınıflandırıldı. Henüz Brezilya ve Güney Afrika varyantları gibi “endişe verici varyantlar” olarak görülmüyor. Söz konusu kategoriye giren varyantların daha bulaşıcı, daha ölümcül ve aşılara karşı daha korunaklı oldukları biliniyor.

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AFRİKA’DA KOVİD-19 ÖLÜMLERİ 121 BİNİ AŞTI

Kovİd-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre, kıtada 4 milyon 562 bin 553 kişide Kovid-19 tesbit edildi. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 121 bin 111’e yükselirken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 85 bin 786’ya ulaştı. Kıtada en fazla vak’a Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya’da tesbit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır’da kayıtlara geçti. Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika’da yaklaşık 16 milyon doz aşı yapıldı. İstanbul - aa