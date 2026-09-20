İncir üreticisi şokta

Aydın Nazilli’de artan maliyetler ve yarı yarıya düşen fiyatlar sebebiyle zor günler geçiren Nazilli incir üreticisi, yetkililerden acil destek bekliyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ekonomik sıkıntılarla boğuşan Nazilli incir üreticisi, artan üretim maliyetleri ve hızla düşen ürün fiyatları sebebiyle adeta kriz yaşıyor. Geçtiğimiz yıl 230 ila 250 lira arasında alıcı bulan kuru incir, bu sezon 100-130 lira bandına kadar geriledi. Genç neslin tarımdan uzaklaştığına dikkat çeken üretici Gürhan Gerçek, sektörün geleceği hakkında kaygılı olduklarını belirterek, “Bizden sonra bitti artık bu. Çocuklar gelecek göremiyorlar bu işte” dedi. Haber Merkezi

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