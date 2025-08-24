"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Avustralya da Gazze için ayakta

24 Ağustos 2025, Pazar 17:13
Abluka altına aldığı Gazze'de kıtlığa neden olan İsrail, dünyanın her yerinde olduğu gibi Avustralya'nın birçok şehrinde de on binlerce kişi tarafından protesto edildi.

ABC News'ün haberine göre, Filistin'e destek için düzenlenen ve ülke tarihindeki en büyük kitlesel eylemlerden biri olarak değerlendirilen gösterilere katılanlar, Avustralya'nın İsrail ile silah ticaretini durdurmasını ve buna ek olarak ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

 

Queensland eyaletinin Brisbane kentinde polis, yaklaşık 10 bin kişinin Filistin'e destek için sokağa çıktığını açıkladı.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını "katliam" ve "soykırım" olarak tanımlayan göstericiler, Avustralya hükümetinden acilen harekete geçerek daha güçlü adımlar atmasını istiyor.

Yeşiller Partisinden Queensland Senatörü Larissa Waters, Brisbane'deki Filistin'e destek gösterisinde yaptığı açıklamada, "Avustralyalılar, İsrail hükümetine silah parçaları satmamız nedeniyle dehşet içinde. Bu, sona ermeli." dedi.

New South Wales (NSW) eyaletindeki Sydney kentinde binlerce kişi, Hyde Park'ta başladıkları Filistin'e destek gösterisinde Belmore Park'a yürüdü.

Başkent Canberra'da yaklaşık 2 bin kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Tazmanya eyaletinin Hobart kentinde de binlerce kişi, Filistin'e destek mesajları içeren dövizler ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

West Australia eyaletindeki Perth kentinde yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde İsrail'e Gazze'deki ablukasını sonlandırması için yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu.

South Australia eyaletinin Adelaide kentinde de binlerce kişi, Parlamento'nun önünde bir araya gelerek Filistin'e destek için yürüdü. "Özgür Filistin" sloganı atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

"Bu Bir Savaş Değil, Katliam"

Victoria eyaletindeki Melbourne kentinde "Filistin Eylem Grubu" adlı sivil toplum kuruluşu, 100 bini aşkın kişinin yürüyüşe katıldığını açıklarken polis, bu gösteriye 10 bin kişinin katıldığını ileri sürdü.

Melbourne kent merkezini dolduran göstericiler, "Nehirden denize özgür Filistin", "İsrail'e yaptırım, hemen şimdi", "Özgür Gazze özgür Filistin" sloganları attı.

Gösteriye katılan Gül Demirci "İsrail büyük bir katliam yapıyor, insanlar evsiz, yiyecek ve içecekten mahrum. Biz elimizden geleni yaparak bunu durdurmaya çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Sibel Koç ise "Ne kalbimiz elveriyor ne de yüreğimiz dayanıyor, yerimizde duramıyoruz," ifadelerini kullandı.

Dilek Oruç da "Çocukların katledilmesini istemiyoruz, bu bir savaş değil, resmen katliam" diyerek tepkisini gösterdi.

Melbourne'deki eyalet kütüphanesinin önünde başlayan ve yaklaşık 4 saat boyunca devam eden gösteriler, Victoria Eyalet Parlamento binası önünde son buldu.

Gazze'de kıtlık ilan edildi

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze'de en şiddetli düzey olarak bilinen 5. seviyede kıtlık tespit edildiğini bildirmişti.

BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın İsrail'in ablukasının sonucu olduğunu doğrulamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avustralya da Gazze için ayakta

    Pakistan ve Hindistan'daki sel alarmı devam ediyor

    Toplu yemeklere dikkat!

    Mersin'deki feci kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

    Zelenskiy: Rusya'ya baskı uygulayın

    İsrail, Yemen'e saldırdı

    Okula dönüş masraflı olacak

    Boğazına kaçan kemikten sonra 7 ameliyatla sağlığına kavuştu

    Lübnan tampon bölge iddialarını reddetti

    Kahramanmaraş Elbistan'da 4,0 büyüklüğünde deprem

    ‘İnsanlığın çöküşü’

    Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı

    KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar

    Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor

    Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Dağdaş: Şehirlerdeki terör de gündeme alınsın

    Küresel ısınma mı?

    Okula dönüş dönemi için KDV tatili çağrısı

    Dört çiftçiden biri mesleği bırakmayı düşünüyor

    Gençler nasıl evlensin?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar
    Genel

    Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı
    Genel

    “Neden Yeni Asya?”
    Genel

    Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Dağdaş: Şehirlerdeki terör de gündeme alınsın
    Genel

    ‘İnsanlığın çöküşü’
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor
    Genel

    Kahramanmaraş Elbistan'da 4,0 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Boğazına kaçan kemikten sonra 7 ameliyatla sağlığına kavuştu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.