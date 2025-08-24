Trabzonspor, Antalyaspor'u tek golle mağlup etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Antalyaspor'u 1-0 yendi.

İlk yarı

18. dakikada ceza alanı içinde uygun durumdaki Onuachu'nun şutunda savunmada Veysel Sarı'ya çarpan top az farkla kornere gitti.

19. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, Mustafa Eskihellaç'ın vurumadığı top ceza yayı üzerindeki Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

36. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, yakın mesafede Savic'in kafa ile dokunduğu topu kaleci Abdullah Yiğiter önledi.

39. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, yerden seken topu direk dibinden Savic, filelere gönderdi: 1-0.

40. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Bu kez Augusto'nun kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu çizgi önünden filelere yolladı. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Onuachu'nun ofsaytte bulunduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

45+2. dakikada Zubkov'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu üsten kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında direk yakınından Güray Vural'ın dokunduğu top üsten auta gitti.

56. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

63. dakikada Kaluzinski'nin aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere gönderdi.

76. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, Visca'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.

85. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Giannetti'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 3 puan iyi, Gayet moral verici

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, aldıkları galibiyetin iyi, moral verici ve özgüven arttırıcı olduğunu söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk iki haftaya benzer bir maç oynadıklarını belirterek "Galip geldik. 3 puan iyi. Gayet moral verici. Özgüveni biraz daha yukarı artırıcı. Ama tabii oyun içerisinde konuşacağımız eksik olan çok şey var. Fakat genel anlamıyla galip gelmeyse önemli, değerli." dedi.

Maçın ilk yarısın top kendilerindeyken daha üretken görüntü ortaya koyduklarını aktaran Tekke, "Golü bulan, hatta iki golü bulan ama bir tanesi yoruma açık, enteresan bir pozisyonla karşı karşıya kaldık. Bu tip maçlarda rakip sahada oynarken final paslarında biraz daha dikkatli olabilsek ikiyi, üçü bulma şansımız olur. Ama ön alan baskısıyla ilgili ilk yarının ilk bölümünde iyi değildi bana göre. İkinci bölüm daha iyi oldu. Rakibin geçişiyle ilgili bence yine çok az, hatta yok denilebilecek kadar pozisyon verdik. İkinci yarı uzun toplar ve seken top karambol ve korner haricinde yine oyunun genel hatlarıyla bir rakibin üstünlüğüyle karşılaştık. Üç maçtır açıkçası böyle. Hızlı hücuma çıktığımızda bunları çok net bir şekilde bu kadar tecrübeli iyi oyuncular bunları çok rahatlıkla skora çevirmeliler. Bu konuda eksiğimiz var." diye konuştu.

Hızlarının düşmesi ve top kendilerindeyken yaşadıkları olumsuzlukların özgüvenle alakalı olduğunu kaydeden Tekke, "Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Moral oldu bize. Çok iyi oldu bizim için. Şimdi haftaya Samsun maçı. Daha sert bir takım. Daha tehlikeli bir takım. Ligin sert takımlardan bir tanesi ile oynayacağız. İnşallah onu da kazanıp milli araya girmek istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ederim. Herkesin yüreğine sağlık. Camiaya hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Tekke, Trabzonspor'un 39 yıl sonra ilk kez lige 3 maçta gol yemeden galibiyetlerle başlamasına ilişkin bir soru üzerine "Benim için oyunun kendisi değerli, istatistiklerin anlamı yok." yorumunu yaptı.

Bazı oyuncularının sakatlıklar nedeniyle fiziksel olarak istenilen seviyeye henüz gelemediğini anlatan Tekke, "Bazı oyuncuların iyileşme süreci biraz artıyor. Antrenmanlara çok fazla verimli katılamıyor. Bunların hepsi birer sebep ama mazeret değil. Bugün oyunun yine bir bölümünden memnunum. Beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Fakat son bölümünden savunurken fena değil ama çıktığımızda daha bunları bitirmemiz lazım. Trabzonspor olarak biz daha üçüncü maçtayız. Bu kadar içine kapanmamamız lazım. Orada özgüvene ihtiyacımız var. Orada lider oyunculara ihtiyacımız var bizim. Orada dripling yapacak, iyi pas atacak, iyi şut atacak gibi gibi. Yani kornerde bile bağırıyorum ben ‘pas yapın’ diyorum. Çocuklar o konuda çok tedirginlikleri var. Umarım bu üç puanlar onlara biraz moral verir." şeklinde konuştu.

Melih Kabasakal’ın Trabzonspor’un gündeminde olup olmadığına ilişkin Tekke, "Melih benim İstanbulspor’dan oyuncum. Açıkçası ismi bize geldi. Girişimimiz olmadı açıkçası benim bildiğim kadarıyla. Melih, beğendiğim bir oyuncu. Sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Dolayısıyla şu an gündemimizde yok ama ekstra bir durum oluşursa bizim kulübümüzün şartları oluşursa Melih herhangi bir takımda ligde yardımcı oyuncu olabilecek potansiyelde yani kendini biraz daha iyileştirirse direkt oynayabilecek oyuncu potansiyeli var." diyerek sözlerini tamamladı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Belözoğlu: İlk yarı ve ikinci yarıyı gece gündüz gibi birbirinden ayırmamız gerekiyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, "İlk yarı ve ikinci yarıyı gece gündüz gibi birbirinden ayırmamız gerekiyor." dedi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı Trabzonspor ve teknik direktör Fatih Tekke'yi tebrik etti.

Maçın her iki yarısında farklı görüntü ortaya koyduklarına dikkati çeken Belözoğlu, "İlk yarıda rakibine saygı duyan ve rakibini çalışmış bir takım vardı sahada ama fazlasıyla, her şeyin bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Saygının da bir sınırı olması gerekiyor. Trabzonspor’un çok dinamik oyuncuları var. 2-2-6, bazen 2-4-4 yerleşimlerine karşı planlarımızı yapmıştık. Ama ilk yarıda bence bize yakışmayan bir oyun vardı genel hatlarıyla. Bu oyuna karşılık verebilirdik. Birazcık daha net sert ve geçişlerde özellikle bunu kullanabilirdik. İkinci yarıda bence biraz daha kendi kimliğimize büyük takımlara karşı olmazsa olmaz oyunda cesur ve cesaretli bir görüntü çizdiğimizi düşünüyorum."

Belözoğlu, ikinci yarı oyunun kendileri adına daha iyi olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Orada beraberliği yakalayabilirdik. Sanki oyunun hakkı biraz daha ikinci yarıda beraberlikti, pozisyon da vermedik. Ama ne olursa olsun karşınızda Trabzonspor var. İki tane 6 puanlı takımın maçı. Biz sezona iyi başladık, onlar da iyi başladı. Bu maçtan kendi adımıza dersleri çıkaracağız. Alınan puan, hedeflenen puan hepsinin hesabını yapmak zorunda olduğumuz süreçler... Yaşadığımız tecrübeler iyi kötü bunu gösteriyor. Bir kez daha oyuncularımı ikinci yarıdaki oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Maçın genelinde Trabzonspor’u tebrik ediyorum."