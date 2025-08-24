"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR

Toplu yemeklere dikkat!

24 Ağustos 2025, Pazar 17:01
YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, toplu yemek hizmeti verecek kişi ve şirketleri gıda güvenliği konusunda uyararak, "İlçe tarım ve orman müdürlüklerinden lisans almış firmalarla çalışırlarsa sorunları da bertaraf ederler." dedi.

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Bozdağ, yaptığı açıklamada, yemek sanayicileri olarak hem özel sektörde hem de kamuda yaklaşık 6,5 milyon kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Sektörün her yıl yüzde 10-15 aralığında büyüyebilen pazar haline geldiğine işaret eden Bozdağ, sektörde Tarım ve Orman Bakanlığının lisans verdiği 5 bin 800'e yakın işletmenin bulunduğunu ifade etti. Oluşturdukları istihdamın 350 bin ila 480 bin civarında olduğunu dile getiren Bozdağ, dolaylı istihdamla bu sayının 1,5 milyona kadar çıktığını belirtti.

Bozdağ, tarım gibi birçok sektöre destek verdiklerini, satılan bir yemekle 56 meslek grubunu harekete geçirdiklerini kaydetti.

Üç kıtada 12 ülkede yemek yaptıklarını anlatan Bozdağ, sektör olarak ihracat kalemini artırdıklarını aktardı. Bozdağ, Katar, Suudi Arabistan, Irak ve Suriye gibi ülkelerde fabrika, okul ve hastane gibi toplu tüketimi olan yerlere yemek verdiklerini bildirdi.

Bozdağ, Katar 2022 Dünya Kupası'na katılan 154 ülkeden yaklaşık 450 bin kişiye günlük yemek hazırladıklarını, Dünya Kupası sonrasında FIFA belgesi aldıklarını ifade etti.

Yaz aylarıyla birlikte gıda zehirlenmesi haberlerinin gündeme geldiğine işaret eden Bozdağ, ancak federasyona bağlı üyelerin Tarım ve Orman Bakanlığı lisansı olduğunu ve bu şirketlerde problem yaşanmadığını söyledi.

Bozdağ, toplu yemek verecek kişi ve şirketlere yönelik de uyarıda bulunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ramazan ayında da bu sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sorunlar, özellikle ahbap çavuş ilişkileriyle verilen yemeklerde ortaya çıkıyor. İlçe tarım ve orman müdürlüklerinden lisans almış firmalarla çalışırlarsa sorunları da bertaraf ederler. Türkiye'nin her yerinde, Edirne'den Kars'a, Mersin'e ve Zonguldak'a kadar örgütlü bir yapımız var. Tarım ve Orman Bakanlığının ifşa raporlarına bakarsanız bir tane lisanslı yemek şirketi göremezsiniz."

"Tedarik zincirinin doğru yönetimi kritik rol oynuyor"

SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş da gıda güvenliğinin sürdürülebilirliği açısından tedarik zincirinin doğru yönetilmesinin önemli olduğunu söyledi. Soğuk zincir takibini gerçekleştirebilen güvenilir tedarikçilerle çalışılmasının önem taşıdığını anlatan Kocabaş, yaz mevsiminde artan sıcaklıkların, gıda ürünlerinde terleme ve çevresel bulaşma risklerini de beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Mutfaklarda alınabilecek önlemlere ilişkin de bilgi veren Kocabaş, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kullanılan tüm ekipmanlar, özellikle doğrama tahtaları ve tezgahlar temiz olmalıdır. Bozulmuş, çürümüş ya da zarar görmüş gıda kısımları ayıklanmalı, meyve ve sebzeler bol suyla yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Çiğ ve pişmiş ürünler ayrı tutulmalı, hazırlama ve pişirme aşamalarında birbirleriyle temas etmemeli. Pişirme işleminin yeterli sıcaklıkta yapıldığından emin olunmalı."

 

AA

Okunma Sayısı: 124
AA

