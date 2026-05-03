Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle geçen ay hiç ham petrol ihraç etmedi

03 Mayıs 2026, Pazar 10:28
Kuveyt, Körfez Savaşı'nın 1991'de sona ermesinden bu yana ilk kez geçen ay Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle hiç ham petrol ihracı yapmadı.

Küresel petrol ticaretini izleyen "TankerTrackers"ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt’in Nisan 2026’da ham petrol ihracatının sıfır varil olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bunun Körfez Savaşı’nın ardından 1991 yılından bu yana ilk kez yaşandığı belirtildi.

Kuveyt’in petrol üretimini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, üretilen petrolün bir kısmının depolamaya yönlendirildiği, bir kısmının ise rafineri ürünlerine dönüştürüldüğü ve bu ürünlerin bir bölümünün ihracatının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ancak Hürmüz Boğazı’nın abluka sonucu kapalı kalması sebebiyle nisan ayında ham petrol sevkiyatının tamamen durduğu aktarıldı.

Günlük üretimi 1 milyon varilden fazla olan Kuveyt, dünyada petrol ihraç eden ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor.

Dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinden yapılan enerji sevkiyatının önemli bölümünün geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Boğazdaki olası kesintiler, küresel enerji piyasaları ve tedarik zincirleri üzerinde doğrudan etkili oluyor.

ABD'nin deniz ablukası

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını ifade etmişti.

AA

