Çarşambaya kadar hava soğuk ve yağışlı

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düştüğüne dikkat çeken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, “Çarşamba gününe kadar da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.” dedi.

Macit, hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece sıcaklıklarının da 1 ilâ 2 dereceye kadar gerileyeceği bilgisini vererek, hafta başından itibaren beklenen ziraî don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Yağışların yurt genelinde aralıklarla devam edeceğini söyleyen Macit, yağmur ve sağanağın güneyde gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerde sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde beklendiğini bildirdi. AA

