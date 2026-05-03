4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

03 Mayıs 2026, Pazar 15:57
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar, fırtına, kar, gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanağın, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı öngörülüyor.

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güneyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Mersin'in batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir çevreleri ile Aydın'ın iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Manisa çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor.

Dikkatli olunması gerekiyor

Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli, Bursa çevreleri ile Bilecik’in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanağın, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve karın etkili olması bekleniyor.

Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Isparta ve Burdur'da yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış, kar olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

AA

