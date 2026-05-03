Kahramanmaraş'taki okul saldırısında vefat edenlerin sayısı 10'a yükseldi

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Ağaoğlu'nun, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 18 gündür süren tedavisinin ardından vefat ettiği öğrenildi. Ağaoğlu'nun cenazesi, öğle vakti Abdülhamid Han Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ağaoğlu'nun da vefat etmesiyle saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Olay Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci vefat etmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrenciler ile öğretmenlerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı. AA

