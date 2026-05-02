Küresel gıda krizi kapıda

ABD ve İran’ın anlaşmaya varamaması sebebiyle Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik sürerken, küresel çapta gıda krizi tehlikesi de artıyor.

İstanbul- ABD, Hürmüz Boğazı’nı açmak için koalisyon kurma planları yaparken, İran’ın dinî lideri Mücteba Hamaney muhtemel bir saldırıya “uzun ve acı verici bir yanıt” verileceğini söyledi (Reuters). ABD ve İran’ın arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik sürerken, küresel çapta gıda krizi tehlikesinin de arttığı konuşuluyor.

TEDARİK KRİZİ HAFTADA 10 MİLYAR ÖĞÜNE MAL OLABİLİR

Independent Türkçe’de yer alan haberde muhtemel gıda krizine dikkat çekildi. Gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı’ndan gübre ve temel gıda bileşenlerinin tedarikinde ciddi sorunlar yaşandığının vurgulandığı haberde “Dünyanın en büyük gübre üreticilerinden Yara’nın CEO’su Svein Tore Holsether, tedarik sorunlarının çözülememesinin dünya çapında haftada 10 milyar öğüne mal olabileceğini, yoksul ülkelerin zorluk yaşayabileceğini belirtiyor” ifadeleri yer aldı.

EN BÜYÜK BEDELİ EN SAVUNMASIZ KESİM ÖDER

Söz konusu haberde, Holsether’in gübre kullanımındaki azalmanı sebep olacağı mahsul verimindeki düşüşün gıda sektöründe “fiyat savaşı” doğurabileceğini vurguladığı ifade edildi. Haberde, gübre üretiminde kilit öneme sahip bir bileşen olan üre arzının yüzde 35’inin Körfez ülkelerinden sağlandığını belirten Holsether, “Savaş sebebiyle gübre üretiminde kullanılan ürenin fiyatlarında yüzde 60 ila 70 artış oldu. Savaşın sürmesi halinde zengin ve yoksul ülkeler arasında yaşanabilecek fiyat savaşında en büyük bedeli en savunmasız kesimler ödeyecek” dedi.

ÇİN DE SIKINTIDA

Tayland’dan Vietnam’a Asya’nın dört bir yanındaki çiftçiler de ekim mevsimi gelmesine rağmen gübreye erişimlerinin zorlaştığını söylüyor. Çin, savaşın başlamasından kısa süre sonra çeşitli gübre türlerinin ihracatını yasaklamıştı. Martta alınan kararın ardından gübre ihracatının yüzde 50 ila 80’i kısıtlanmış durumda. Washington merkezli Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü’nden Joseph Glauber, şunları söylüyor: “Çin’in ihracat kısıtlamasıyla Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının oluşturduğu bileşik etki, küresel gübre piyasasını ve gıda güvenliğini kaçınılmaz olarak sarsacaktır”.