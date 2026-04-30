Çoğu emeklinin kurban kesmesi zor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasıyla 2026 Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi ödeneceği netleşti.

Ancak aynı tutarın korunması, kurbanlık fiyatlarındaki artış karşısında ikramiyenin alım gücünü yeniden tartışma konusu yaptı. Uzmanlar, özellikle son yıllarda hızlanan fiyat artışlarının emeklilerin kurban kesme imkânını ciddi şekilde zorlaştırdığını belirtiyor. Karar’ın haberine göre, emekli bayram ikramiyesi 2018’de 1000 TL olarak başlamış, 8 yılda 4 kat artarak 4 bin TL’ye yükselmişti. Buna karşılık en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatı aynı dönemde 1000 TL’den 18 bin TL’ye çıkarak 18 kat arttı; üst sınırda ise 30 bin TL’ye kadar ulaştı. Böylece 2018’de ikramiyeyle bir küçükbaş kurbanlık alınabilirken, bugün aynı ikramiye tutarı kurbanlık fiyatlarının oldukça gerisinde kaldı. Haber Merkezi

