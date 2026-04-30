"İsrail güçlerinin filoya saldırması korsanlık"

30 Nisan 2026, Perşembe 10:31
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısını "korsanlık" olarak nitelendirdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısının "korsanlık" olduğunu belirterek, "Hiçbir devletin uluslararası sularda hak iddia etme, denetleme veya işgal etme hakkı olmadığını" vurguladı.

​​​​​​​Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kıyılarından yüzlerce mil uzakta Küresel Sumud Filosu teknelerini “ele geçirdiği, iletişimi engellediği, sivilleri kaçırdığı ve uluslararası sularda kanunsuz bir emsal oluşturduğu” belirtildi.

İsrail'in müdahalesinin “tehlikeli ve emsalsiz bir tırmanışa” işaret ettiği aktarılan açıklamada, “Akdeniz'in ortasında, Gazze'den 600 mil uzakta, dünyanın gözü önünde sivillerin kaçırıldığı” vurgulandı.

Açıklamada, Girit yakınlarındaki açık denizde insanların yasa dışı bir şekilde kaçırılması “korsanlık” olarak nitelendirilerek, “Şahit olduğumuz şey, İsrail'in Akdeniz’de kontrolü normalleştirmesi girişimi ve İsrail'in cezasızlığının tırmanmasıdır. Hiçbir devletin uluslararası sularda hak iddia etme, denetleme veya işgal etme hakkı yoktur. İsrail tam olarak bunu yaptı.” ifadeleri kullanıldı.

"İsrail donanmasının saldırgan tutumunun bir parçası olarak gemileri durdurduğu, acil durum kanalları da dahil olmak üzere iletişim kanallarını engellediği ve sivilleri zorla kaçırdığı" vurgulanan açıklamada, "Burası ihtilaflı sınır bölgeleri değil, uluslararası sular." değerlendirmesi yapıldı.

"(İsrail'den) Hesap sorulmasını talep ediyoruz"

Açıklamada, İsrail'in eylemleri karşısında sessiz kalanlara tepki gösterilerek, “uluslararası hukuku savunduğu iddia eden hükümetlerin bir kez daha tek kelime etmemesi” eleştirildi.

Kaçırılanların serbest bırakılması için ne ivedi taleplerin ne de sorumluluk alma çağrıların olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu tepkisizlik tarafsızlık değil, izin vermek ve suç ortaklığıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, acil yanıt ve hesap verilebilirlik talep edilerek, kaçırılan sivillerin nerede olduğu, nereye götürüldükleri ve Avrupa hükümetlerin kaçırma eylemlerin kolaylaştırmak için İsrail ile işbirliği yapıp yapmadığı sorularına dikkat çekildi.

İsrail’in silahsız sivillere yönelik, tüm dünyanın gözleri önünde ve hiçbir sonuçla karşılaşma endişesi duymadan kaçırma eylemleri gerçekleştirebilecek bir noktaya nasıl geldiğinin sorgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum felaket niteliğinde bir emsal teşkil etmektedir ve en sert şekilde kınanmalıdır. Dünya hükümetlerinin sessiz kalması, uluslararası hukukun seçici bir şekilde uygulandığını ve İsrail'in dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda, hiçbir sonuçla karşılaşmadan sivillerin hayatlarını hedef alabileceğini göstermektedir. Hesap sorulmasını talep ediyoruz."

AA

