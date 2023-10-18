Dünya İsrail'in hastane saldırısını lanetledi - "Hastaneyi bombalamak en ağır savaş suçları arasındadır"

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin katledildiği saldırıya birçok ülke ve uluslararası kuruluştan kınama geldi.

Gazze'deki hastane saldırısı için Rusya'dan ve BAE'den BMGK'ye acil toplantı çağrısı

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi kayledildi. Saldırı sonrası dünyadan İsrail'e tepkiler geldi.

BM

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNFPA, yüzlerce insanın ölümüne neden olan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Siviller ve sivil altyapıları yönelik saldırıların sonlandırılması gerektiğinin altı çizilen mesajda, "Sağlık tesisleri hiçbir zaman hedef olmamalıdır." vurgusu yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Wennesland, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Aralarında çocuklar ve kadınların bulunduğu yüzlerce kişinin ölümü ve yaralanmasına yol açan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Wennesland, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Wennesland, "Hastaneler, tıbbi tesisler ve personel, uluslararası insani hukuk altında özel korumaya sahiptir. Siviller bedel ödemeye devam edemez. Şiddet ve korku artık durmalı." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

DSÖ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Direktör Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliye talebinin (İsrail tarafından yapılan) geri alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

AB

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasıyla ilgili, "Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor." dedi.

Michel, AB liderlerinin İsrail-Filistin çatışması gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı sonrasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB liderlerinin İsrail'in kendini uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk çerçevesinde savunma hakkını teyit ettiğini belirten Michel, AB'nin iki devletli çözüme bağlılığını, Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Michel, Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili bilgiyi toplantıdayken aldıklarını belirterek "Çok fazla ölü var. Bu, orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin hastane saldırısının "uluslararası hukuka uygun olup olmadığı" sorusu üzerine Michel, toplantı sırasında aldıkları bilginin doğrulandığını ifade ederek "Sivil altyapıya saldırı uluslararası hukuka uygun değil." yanıtını verdi.

Aynı sorunun yöneltildiği AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise "Olay hakkında henüz bilgilendirildim. Teyide ihtiyacım var. Şu aşamada yorum yapamam." yanıtını verdi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Gazze'deki hastane saldırısının failleri hesap vermeli"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki hastane saldırısının faillerinin hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Borrell, X hesabından Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

"Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nden gelen haberler, günlerdir gözlerimizin önünde gerçekleşen trajediye korku ekledi. Bir kez daha masum siviller en yüksek bedeli ödedi." ifadelerini kullanan Borrell, "Bu suçun sorumlusu ortaya çıkarılmalı. Failler hesap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebul Gayt, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada yaptı.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınayan Ebul Gayt, paylaşımında "Hangi akıl hastası, savunmasız insanların olduğu bir hastaneyi kasten bombalar?" ifadesine yer verdi.

"Arap kurumlarının savaş suçlarını belgelediğini ve suçluların yaptıkları yanına kar kalmayacağını" vurgulayan Ebul Gayt, "Batı bu trajediyi derhal durdurmalı." ifadesini kullandı.

Afrika Birliği

Afrika Birliği (AfB), İsrail'in abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınayarak, bunun insanlık suçu olduğunu bildirdi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalayarak yüzlerce insanın can vermesine neden olduğunu belirtti.

Muhammed, "Uluslararası insan hakları hukuku tarafından güvenli alan olarak kabul edilen bir hastaneyi hedef almak insanlık suçudur." ifadesini kullandı.

Musa Faki Muhammed, uluslararası topluma, İsrail'e karşı derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzlerce kişinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını "şiddetle" kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırısında katledilenler için baş sağlığı dilendi ve yaralıların bir an önce iyileşmesi temenni edildi.

Açıklamada, "BAE, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan, yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırısını şiddetle kınar." ifadesine yer verildi.

Sivilleri ve insan haklarını koruyan anlaşmaların hatırlatıldığı açıklamada, "Her iki taraftaki sivillerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında tam olarak korunmasına" dikkat çekildi.

Açıklamada, "şiddetin derhal durdurulması, sivillerin ve sivil kuruluşların hedef alınmaması gerektiği" vurgulandı.

Uluslararası topluma seslenilen açıklamada, "daha fazla can kaybını önlemek ve işgal altındaki Filistin topraklarında durumu daha da alevlendirmekten kaçınmak adına acil ateşkes sağlanması için çaba gösterme" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.

UNICEF

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, acil ateşkes çağrısında bulundu.

UNICEF, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNICEF, yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Çocuklar, siviller ve onların kullandığı altyapıların korunması çağrısı yapılan mesajda, "Acilen ateşkes ve insani yardım erişimine ihtiyacımız var." vurgusunda bulunuldu.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Tatar, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan saldırısını değerlendirdi.

Gazze'deki üzücü hastane saldırısını haberlerden öğrendiğini belirten Tatar, "İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını endişe ile izliyorum. Bu saldırılar kabul edilemez. Hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Katar

Katar, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını kınayarak, saldırıyı "vahşice bir katliam" olarak nitelendirdi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hastane saldırısı, "vahşice bir katliam, sivillere karşı işlenen çirkin bir suç ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirildi.

Uluslararası toplumun Filistinlilere karşı işlenen, insanlığa karşı suçlara, kimi zaman sessiz kalarak, kimi zaman seçici davranarak "suç ortaklığı" yaptığı ifade edilen açıklamada, bunun daha fazla şiddet ve istikrarsızlık ortamına yol açacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının hastane, okul ve yerleşim yerlerini de kapsayacak şekilde genişlemesi, tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirilerek, bunların bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından vahim sonuçları olabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan "üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi ve İsrail'i sivillere karşı daha fazla suç işlemekten caydırması" istendi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, İsrail'in abluka altındaki Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak işlediği "menfur suçu" en güçlü ifadelerle kınadığını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olan "vahşi saldırısının" tamamen reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in tüm uluslararası çağrılara rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesinin ve Gazze'deki hastaneyi bombalayarak işlediği "menfur suçun" en güçlü ifadelerle kınandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasının uluslararası toplumu, İsrail söz konusu olduğunda uygulanan çifte standarttan vazgeçmeye zorladığı aktarılan açıklamada, Gazze'de mahsur kalan sivillere gıda ve ilaç ulaştırılması için güvenli koridorların açılması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.

Ürdün

Ürdün, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "şiddetle" kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına tepki gösterildi.

Saldırının sert bir şekilde kınandığı açıklamada, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması ve savaşın derhal sona ermesinin talep edildiği kaydedildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "iğrenç bir savaş suçu" olarak niteleyerek kınadı.

Ürdün Kraliyet Divanından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 2. Abdullah "Gazze'deki Baptist Hastanesi katliamı, göz ardı edilemeyecek iğrenç bir savaş suçudur" ifadesini kullandı.

Saldırıyı kınayan Ürdün Kralı, İsrail'in, vahşi saldırganlığını derhal durdurması gerektiğini belirtti.

Mısır

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanı Sisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de yüzlerce masum Filistinli vatandaşın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını derin üzüntüyle takip ettim." ifadesini kullandı.

Mısır devleti ve halkının, sivillere yönelik saldırıları reddettiğini belirten Sisi, uluslararası hukukun, uluslararası meşruiyet ve insani kararların açık bir ihlali olan bu kasıtlı bombalamayı en güçlü ifadelerle kınadığını bildirdi.

Irak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı.

IKBY Hükümet Sözcülüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Gazze’de 500’den fazla kişinin öldüğü El-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı kınıyor. Kurbanların ekseriyetini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor.” ifadelerine yer verildi.

Savaş ve askeri saldırıların çözüm olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Masum ve sivil vatandaşların tehlikelerden korunması için uluslararası kamuoyuna daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İran

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in hastane saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendiren Kenani, İsrail'in uluslararası hukukun ilke ve kurallarına en ufak bir bağlılığının olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiğini belirtti.

İran'ın saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını aktaran Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, Gazze'de işlenen savaş suçunun boyutlarının hızla araştırılması ve olayın sorumlusu İsrailli yetkililerin yargılanması konusunda, sorumluluğunu yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.

İran, İsrail saldırısının ardından yarın bir günlük ulusal yas ilan etti.

İran hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam ülkeleri başta olmak üzere uluslararası topluma İsrail ile bağlarını kesme ve büyükelçilerini sınır dışı etme çağrısında bulunuldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Gazze’deki hastaneye yönelik yüzlerce kişinin öldüğü saldırıyla işlediği savaş suçuna karşı sessiz kalınamayacağını belirtti.

Reisi, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Bu gece Gazze'deki hastanede tedavi gören masum Filistinlilerin üzerine atılan Amerikan-İsrail bombalarının ateşi yakında Siyonistleri saracak." ifadelerini kullandı.

İran'ın çarşamba gününü ulusal yas ilan ettiğini hatırlatan Reisi, "Bu savaş suçu karşısında hiçbir özgür insanın sessizliğine izin verilemez." dedi.

Lübnan

Lübnan, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastanene saldırısına tepki gösterildi.

"İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce şehit ve Filistinli sivilin yaralanmasına yol açan iğrenç savaş suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail bir kez daha uluslararası hukuku hiçe sayıp, kuşatma altındaki, katledilen ve kasten yok edilen bir halka ve insanlığa karşı savaş suçu işliyor. Lübnan, İsrail'in katliamlarını ve saldırılarını durdurmak, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, yaralı ve yaralıları tedavi etmek için uluslararası topluma bir kez daha acil müdahale çağrısında bulunuyor."

Lübnan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından çarşamba günü ulusal yas ilan etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Necib Mikati, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının ardından yarın bir günlük yas ilan edilmesi için genelge yayımladı.

Alınan karar gereğince, yarın resmi kurumlarda dalgalanan tüm bayraklar yarıya indirilecek.

Pakistan

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin sorduğu soru üzerine yaptığı açıklamada, sivillerin barınma ve acil tedavi arayışında olduğu bir hastaneye saldırmanın "insanlık dışı ve savunulamaz" olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, sivil nüfusun ve tesislerin ayrım gözetmeksizin hedef alınmasının uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğu ve savaş suçu teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardıman ve kuşatmasına derhal son verilmesi için uluslararası topluma acil önlemler alması çağırısında bulunuldu.

Libya

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasının "vahşi bir suç" olduğunu belirtti.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hukumetuna" adlı platformun sosyal medya hesabından Başbakan Dibeybe'nin İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasına tepki açıklaması paylaşıldı.

Açıklamasında,"İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini vurması vahşi bir suç. Her türlü sınırı aşan bu suçu kınıyoruz. Tıbbi ve sivillere ait tesislerin vurulması bir savaş suçudur ve bu saldırganlığa son verilmesi gerekir" ifadelerini kullanan Dibeybe, hastane saldırısında ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

Dibeybe ayrıca, başta büyük devletler olmak üzere tüm devletlere İsrail'in suçlarını durdurma ve abluka altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaşması için koridor açma çağrısında bulundu.

Cezayir

Cezayir, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasını şiddetle kınadı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cezayir, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye yönelik kasıtlı saldırısını şiddetle kınıyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail’in açık bir şekilde uluslararası hukuku ve insani normları hiçe saydığına vurgu yapılarak, uluslararası topluma ve uluslararası kuruluşlara İsrail’in bu saldırılarını durdurmak için müdahale etme çağrısı yapıldı.

Cibuti

Cibuti Sağlık Bakanı Ahmed Robleh, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısını kınadı.

Bakan Robleh, X hesabından Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Filistinlilere yönelik soykırım uygulandığını vurgulayan Robleh, sivil yerleşim yerlerinde kullanımı yasaklanan fosfor bombasının Filistinlilerin üzerine atılması ve hastanenin bombalanmasını kınadı.

Robleh, ABD ve bazı Avrupa ülkelerince, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu ateşkes çözümünün reddedildiğini belirterek, "Bombalar, Filistin halkının özgürlüğe olan susuzluğunu gidermeyecek." ifadesini kullandı.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda hastanenin harap edilmesinin insan hayatı açısından "yıkıcı kayıp" olduğunu belirtti.

Cleverly, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinin harap edilmesi insan hayatı açışından yıkıcı bir kayıptır. İngiltere nettir. Sivil hayatının korunması her şeyden önce gelmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​Bakan Cleverly, İngiltere'nin neler olduğunu öğrenmek ve Gazze'deki masum sivilleri korumak için müttefikleriyle çalışacağını bildirdi.

Fransa

Fransa, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen, yüzlerce kişinin katledildiği saldırıyı kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Gazze şehrinde çok sayıda Filistinlinin öldüğü el-Ehli Hastanesine yönelik saldırıyı sert şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tüm tarafların insani hukuka riayet etmesi gerektiği belirtildi.

Uluslararası insani hukukun, sivillerin korunmasını sağlaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulunuldu.

Norveç

Norveç, İsrail'in abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısına ilişkin, uluslararası hukukun koruması altında olan hastanelere yönelik saldırıların hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıdan dolayı derin endişe duyduklarını belirtti.

Eide, "Hastaneler, uluslararası insani hukuk kapsamında korunmaktadır ve buralara yönelik saldırılar hukuka aykırıdır. Siviller ve sağlık kuruluşları korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, siviller ve hastanelerin hedef olmaması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivil hedefler, özellikle de hastalar ve sağlık personelinin bulunduğu tam teşekküllü bir hastane, hiçbir koşul altında hiç kimse tarafından saldırıya uğramamalıdır. Çatışmalarda siviller korunmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinde yüzlerce kişinin öldüğüne dair haberler karşısında derinden sarsıldık." ifadesi kullanıldı.

Anglikan Kilisesi Lideri saldırıyı "masum canların feci kaybı" şeklinde niteledi

Anglikan Kilisesi Lideri ve İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, İsrail'in vurduğu Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nin Anglikan Kilisesi tarafından yönetildiğini hatırlatarak, "Bu masum canların şok edici ve feci bir kaybıdır." ifadesini kullandı.

Welby, X hesabından, İsrail'in Anglikan Kilisesi tarafından yönetilen Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında ölenler için rahmet dileyen Welby, "Bu masum canların şok edici ve feci bir kaybıdır. El-Ehli Hastanesi, Anglikan Kilisesi tarafından yönetiliyordu. Tüm kardeşlerimizle birlikte yas tutuyorum. Lütfen onlar için dua edin. Bu yıkıcı savaşta sivillerin korunması yönündeki çağrılarımı yineliyorum." ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tlaib’den İsrail’in hastane saldırısına tepki

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Rashida Tlaib, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısıyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'a, "Ateşkesi kolaylaştırmayı ve gerilimi düşürmeye yardım etmeyi reddettiğinizde olan bu. Sizin sadece savaş ve yıkım odaklı tutumunuz ben ve benim gibi birçok Filistinli Amerikalı ve Müslüman Amerikalının gözlerini açtı. Nerede durduğunuzu hatırlayacağız." eleştirisinde bulundu.

Filistin kökenli Demokrat ABD Temsilciler Meclisi üyesi Tlaib, X'ten yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak doktorlar, çocuklar ve hastalar dahil 500 Filistinliyi öldürdüğünü" kaydetti.

Tlaib, "(Biden'a hitaben) Ateşkesi kolaylaştırmayı ve gerilimi düşürmeye yardım etmeyi reddettiğinizde olan bu. Sizin sadece savaş ve yıkım odaklı tutumunuz ben ve benim gibi birçok Filistinli Amerikalı ve Müslüman Amerikalının gözlerini açtı. Nerede durduğunuzu hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Omar: "Hastaneyi bombalamak en ağır savaş suçları arasındadır"

Müslüman Demokrat Temsilci Ilhan Omar ise X'ten yaptığı paylaşımda, "Bir hastaneyi bombalamak en ağır savaş suçları arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Omar, İsrail ordusunun savaş sırasında yaralıların tedavi ve barınmak için bulunabileceği az sayıdaki yerlerden birini bombalamasının "korkunç" olduğunu belirtti.

Ayrıca Omar, Biden'ın "bu katliamın derhal sona ermesi için baskı yapması" gerektiğini vurguladı.