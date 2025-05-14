Dünyanın en fakir devlet başkanı öldü

“Dünyanın en fakir devlet başkanı” olarak tanınan eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, 89 yaşında öldü.
Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, halk arasında “Pepe” lakabıyla tanınan Mujica’nın başkent Montevideo’da öldüğünü duyurdu. Mujica, 2021 yılında yaptığı açıklamada ise yemek borusunda (özofagus) kötü huylu bir tümör teşhis edildiğini duyurmuş ve aktif siyasetten çekildiğini dile getirmişti. Mujica, görev süresi boyunca mütevazı hayat tarzı, alçakgönüllülüğü ve halkla iç içe olmasıyla dünya çapında tanındı ve saygı kazandı.
Haber Merkezi