"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

İngiliz medyası soykırımı perdeliyor

30 Nisan 2026, Perşembe 18:00
İngiltere merkezli araştırma, BBC, Guardian ve Sky News Gazze haberlerinde soykırımcı İsrail saldırılarını sistematik olarak perdelediğini ve Filistinli kaynaklara İsraillilere oranla çok daha az yer verdiğini ortaya koydu.

İngiltere merkezli medya izleme kuruluşu NewsCord’un 11 Ekim 2023 - 21 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan yeni araştırması, Gazze’ye ilişkin haberlerde dil kullanımı, çerçeveleme ve kaynak dağılımı bakımından önemli farklılıklar bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmada, üç yıl boyunca aynı olayları ele alan BBC, The Guardian, Sky News ve Al Jazeera tarafından yayımlanan toplam 686 haberde yer alan 11 bin 295 metin incelendi.

Edilgen dil kullanıldı

Rapora göre, incelenen İngiliz medya kuruluşları Filistinli kayıpları aktarırken sıklıkla edilgen dil kullanarak sorumluluğu belirsizleştirdi. Özellikle BBC’nin, Filistinli ölümlerle ilgili cümlelerin yaklaşık yüzde 80’inde edilgen yapı kullandığı, bu durumun saldırıların failine ilişkin vurguyu zayıflattığı belirtildi. Aynı zamanda BBC’nin İsrail kaynaklı saldırıları açık şekilde atfetme oranının yaklaşık yüzde 50’de kaldığı, bu oranın Sky News ve The Guardian’da yüzde 54, Al Jazeera’da ise yüzde 89 olduğu tesbit edildi.

“Soykırım” ifadesinden kaçınıldı

Benzer şekilde, insanî boyutun aktarımında da farklılıklar gözlemlendi. BBC’nin İsrailli esirleri insani yönleriyle ele alma oranının yaklaşık yüzde 60 olduğu, Filistinli tutuklular için bu oranın yüzde 29’da kaldığı bildirildi. Bu kategoride en dengeli dağılımın Al Jazeera’da olduğu belirtildi. Terminoloji kullanımına ilişkin bulgular da raporda yer aldı. Sky News’in incelenen veri setinde “soykırım” ifadesini 12 kez kullandığı, bu sayının BBC’de 15, The Guardian’da 21, Al Jazeera’da ise 58 olduğu kaydedildi. Araştırmada BBC’nin, İsrailli yetkililer tarafından yapılan yüzlerce “soykırım” içerikli açıklamaya rağmen bu tür ifadelerden yalnızca birine haberlerinde yer verdiği belirtildi.

İsrail'in barbarlığı sıradanlaştırılıyor

Raporda, İngiliz medyasının Gazze’deki soykırıma ilişkin haberlerinde İsrail’in sorumluluğunu çoğu zaman görünmez kılan, Filistinlilerin sesini sınırlayan ve uluslararası hukuk çevrelerince “olası soykırım” olarak değerlendirilen olayları sıradanlaştıran bir anlatımla sunduğu ifade edildi.

Okunma Sayısı: 670
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

    FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti

    Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

    İşsiz sayısı 13 milyona yaklaştı

    İngiliz medyası soykırımı perdeliyor

    Çoğu emeklinin kurban kesmesi zor

    Diploma artık işsizlikten korumuyor

    Meclis’in itibarını yerle bir ettiniz

    ABD’nin savaş kaybı 25 milyar $

    Gıda enflasyonu tam gaz devam

    Emniyet’e yeni müdür

    "İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir"

    Adana Kozan'da selde kaybolan kişinin cesedi bulundu

    "İsrail güçlerinin filoya saldırması korsanlık"

    Veri merkezi harcamaları 400 milyar doları aştı

    Prof. Dr. Doğan Aydal toplumdaki söylentileri cevapladı: Bulutlarımız çalınıyor mu?

    İsrail uluslararası sularda Sumud Filosu'na yine müdahale etti - Scotto: Bu tür şiddete müsamaha gösterilebilir mi?

    Gençler ne işte, ne okulda

    Adalet olmazsa devlet çöker - Özkaya kimlere mesaj verdi?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Genel

    Genel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.