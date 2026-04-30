İşsiz sayısı 13 milyona yaklaştı

DİSK-AR hesaplamalarına göre, geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 850 bin oldu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Nisan 2026 İşsizliğin Görünümü Raporu’nu yayınladı. Raporda geniş tanımlı işsizliğin rekor düzeyde olduğu vurgulandı. DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 850 bin olarak gerçekleşti. Raporda, “Geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasında uçurum artıyor” ifadeleri yer aldı.

Tablo ağırlaşıyor

DİSK-AR’ın raporunda; Mart 2024’te yüzde 8,8 olan dar tanımlı işsizlik oranının Mart 2025’te yüzde 8 ve Mart 2026’da yüzde 8,1 olarak açıklandığı, Mart 2024’te yüzde 24,2 olan geniş tanımlı işsizlik oranının ise Mart 2026’da yüzde 31,5’e yükseldiği belirtildi. Geniş tanımlı işsiz sayısında iki yıllık artışın 3,3 milyon ve bir yıllık artış ise 1 milyon 185 bin olduğu kaydedildi.

Çalışmak isteyen milyonlar iş bulamıyor

Raporda yer alan ifadelere göre geniş tanımlı işsiz sayısındaki artışın sebebinin; zamana bağlı eksik istihdam ve ümitsiz işsizler ile iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, iş arayan ancak hemen çalışmaya başlayamayacak olanları kapsayan potansiyel işgücü sayısındaki artış olduğu vurgulandı. Verilere göre; Türkiye’de 4,5 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıyor ve daha fazla çalışmak istiyor, 5,4 milyon kişi, çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor! Her 10 işsizden 8’i işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor.

Haber Merkezi