Özelleştirmeye AKP’den de itiraz

Hazine ve Maliye Bakanlığı 32 ilde çoğu sağlık hizmeti verilen alanlardan oluşan çok sayıda taşınmazı özelleştirme kapsamına alması AKP’de isyana sebep oldu.

AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, şehirdeki hastane alanının özelleştirmesine karşı duracağını açıkladı. Açıkkapı “Açıkça ifade ediyorum: Burada bir yanlışlık vardır ve bu yanlışlık düzeltilecektir Bu kararın mevcut planlamayla örtüşmeyen yönleri gözden geçirilecek ve gerekli düzeltmeler yapılacaktır.” dedi.

Elazığhakimiyethaber’in haberine göre; Özelleştirme idaresi ile de temasa geçeceğini açıklayan Açıkkapı, “Gerekirse en ağır sorumluluğu da üstlenirim” açıklaması yaptı. Haber Merkezi