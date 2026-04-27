"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Acı itiraf

27 Nisan 2026, Pazartesi
Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Erbaş, Kur’ân-ı Kerim ve Siyer derslerinin tercih oranının yüzde 4-5’e kadar gerilediğini itiraf etti.

2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden ayrılan Ali Erbaş, uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu.

Akit TV’de yayınlanan “Erkan Tan ile Konuşalım” programına konuk olan Erbaş, okullardaki din eğitimi ve gençlerin yönelimleri hakkında dikkat çekici veriler paylaştı. Dinî ağırlıklı seçmeli derslerin tercih edilmesi için kurum olarak büyük çaba harcadıklarını ancak istenilen sonuca ulaşamadıklarını belirten Erbaş, ailelerin ve öğrencilerin bu derslere olan ilgisinin yıllar içinde dramatik bir şekilde düştüğünü ifade etti.

Okullarda dinî ders tercihi hızla düştü

İl temsilcilerinden gelen raporları paylaşan Erbaş, 10-12 yıl öncesi ile günümüz arasındaki büyük farka dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Mesela bundan 10 sene veya 12-13 sene önce başladı bu seçmeli dersler. Kur’ân-ı Kerim olarak konuldu. Efendimizin Hayatı (Siyer) seçmeli ders olarak konuldu. Diyelim ki ilk konulduğu sıralarda yüzde 30’lar, yüzde 25’ler kadar bir okulun öğrencisi seçiyorken, şu anda yüzde 5’lere düştüğünü görüyoruz. Yüzde 5’lere, yüzde 4’lere düşen yerler var. Yüzde 15-20-30’lar olduğu gibi yüzde 5’lere düşen yerler var.”

Haber Merkezi

