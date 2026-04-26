Babacan: Simit hesabıyla geldiler, simit hesabıyla gidecekler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya’da esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti.

Babacan, “İki çay, bir simit 70 lira. Beş kişilik aile olsa bir öğün 350 lira eder. Üç öğün bin 50 lira. Bunu 30 günle çarptığınızda 30 bin 500 lira yapıyor. Şimdi en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Asgarî ücret 28 bin lira. Çay-simit hesabı 30 bini geçmiş. Çay-simit hesabıyla geldiler ya, herhalde çay-simit hesabıyla da gidecekler” dedi. Emekli bir vatandaş da, “Başkanım emekliyiz, yok. Vallahi duyun bizi. Bizi duyun” diyerek sıkıntılarını dile getirdi. Babacan ise emekli maaşlarının yerinde saydığını, fiyatların ise hızla arttığını belirterek, “Hayat zorlaşıyor” dedi.

Antalya - Anka