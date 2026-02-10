Epstein canisi, işgalcilere yardım etmiş

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in, belgelerde İsrail ordusuna ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yardım ettiği görülüyor.
Epstein’in 3 Mart 2005’te “İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları” isimli derneğe 25 bin dolar bağış yaptığı, ayrıca Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudî yerleşimcilere fon sağlayan “Yahudî Ulusal Fonu” isimli derneğe de 15 bin dolar ve Yahudî Kadınlar Ulusal Konseyi isimli kuruluşa 5 bin dolar bağışta bulunduğu göze çarpıyor.
AA