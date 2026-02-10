İsrail işgali genişletiyor

İsrail güvenlik kabinesinin, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail’in “denetim ve kontrol faaliyetlerini” arttıran bir dizi kararı onayladığı belirtildi.

Gazze Şeridi’de ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdüren İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da da statükoyu değiştiren ve bölgenin ilhakına zemin hazırlayan adımlarını sıklaştırıyor. Haaretz gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, bugünkü güvenlik kabinesi toplantısında alınan kararlarla Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde de İsrail’in işgal yetkisini arttıracaklarını açıkladı.

Filistin Devleti fikrini ortadan kaldırmayı hedefliyorlar

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, güvenlik kabinesi toplantısında yaptığı açıklamada, bu adımlarla “İsrail’in tüm topraklardaki varlığını derinleştirdiklerini ve Filistin Devleti fikrini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini” söyledi. Güvenlik kabinesince onaylanan kararlar, Batı Şeria’da Filistinlilere ait topraklarda “su ihlalleri, arkeolojik alanlara zarar verilmesi veya çevre kirliliği” gibi iddialar öne sürülerek İsrail’in bölgeye müdahalesini kolaylaştıracak.

Kudüs - aa

İlhak planına sert tepki

Hamas Sözcüsü Hazem Kasım, yaptığı açıklamada İsrail hükümetinin kararlarının “tüm Filistin topraklarını yutmayı ve asıl sakinlerini yerinden etmeyi amaçlayan sömürgeci bir programı” teyit ettiğini belirtti. Kasım, aşırı sağcı İsrail hükümetinin saldırılarını genişletmeyi hedeflediğine dikkati çekerek, Filistinli gruplara ulusal düzeyde ortak bir direniş programı oluşturma çağrısında bulundu. Fetih hareketinden yapılan yazılı açıklamada da, İsrail kararlarının Batı Şeria’nın “sinsice ilerleyen ilhak planını derinleştirdiği”, Yahudî yerleşim faaliyetlerinin genişlemesini teşvik ettiği ve Filistin topraklarının gasbını kolaylaştırdığı vurgulandı. Açıklamada, toprak kayıtlarına ilişkin gizliliğin kaldırılması, yıkımların kolaylaştırılması ve arazi alımına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gibi adımların “Filistin varlığını hedef alan politikanın yeni bir aşaması” olduğu kaydedildi.