"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

“Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var”

10 Şubat 2026, Salı 15:11
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayınpederi, eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun babası Fehmi Kaya, bir video paylaştı.

40 yıldır Üsküdar’da yaşayan Trabzon Vakıfkebirli Fehmi Kaya, videoda 90 yaşında olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketlerinin insanı olduğunu söyledi. Yapılan zulümleri anlayamadığını ifade eden Kaya “Üç tane evladım içerde. İmamoğlu, Cevat Kaya, akşam da en ufak oğlumu aldılar Ali Kaya. Niye? Oy uğruna. Başka bizim alıp vereceğimiz kimseden yok. Ben nasıl diyeceğim benim hemşerimdir bu. Böyle bir şey olmaz, nasıl olur? Hemşerimi bırak Türkiye’nin vatandaşı olsun, nereden olursa olsun böyle hakaretler olmaz. Bu yapılmaz. İftira atılmaz. Benim bildiğim bu. Yazıktır, günahtır. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah’ı vardır. Bunların hesabı bir gün verilecek” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik: Yıkıma doğru gidiyoruz

    İsrail işgali genişletiyor

    Epstein canisi, işgalcilere yardım etmiş

    “Gerekirse tek başımıza vururuz”

    İsraf seferberliği şart

    “Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var”

    Millete tepeden bakanlar gidecek

    Benzin fiyatlarına büyük zam yolda

    İnşaatta maliyet artışı hızlandı

    Temeli atılan havalimanı 8 yıldır bir türlü bitirilemedi

    ABD, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu: 2 kişi öldü

    28 Şubat’ın dışlayıcı mirasını hatırlatıyor

    İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 305 şüpheli yakalandı

    ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davası düştü

    Venezuela'da 897 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

    İran: ABD, 4 şartının kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulundu

    Dünya bu eserleri okuyor: Risale-i Nur'a ilgi her geçen gün artıyor - İman temelli yol haritası

    Fenerbahçe, 3 golle 3 puana uzandı

    Münih Güvenlik Raporu: Küresel düzen "yıkım altında" - ABD, koruyucu değil bizzat tasfiyeci konumda!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dünya bu eserleri okuyor: Risale-i Nur'a ilgi her geçen gün artıyor - İman temelli yol haritası
    Genel

    28 Şubat’ın dışlayıcı mirasını hatırlatıyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran: ABD, 4 şartının kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulundu
    Genel

    ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davası düştü
    Genel

    İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 305 şüpheli yakalandı
    Genel

    Temeli atılan havalimanı 8 yıldır bir türlü bitirilemedi
    Genel

    ABD, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu: 2 kişi öldü
    Genel

    Venezuela'da 897 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.