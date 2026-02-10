“Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var”

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayınpederi, eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun babası Fehmi Kaya, bir video paylaştı.

40 yıldır Üsküdar’da yaşayan Trabzon Vakıfkebirli Fehmi Kaya, videoda 90 yaşında olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketlerinin insanı olduğunu söyledi. Yapılan zulümleri anlayamadığını ifade eden Kaya “Üç tane evladım içerde. İmamoğlu, Cevat Kaya, akşam da en ufak oğlumu aldılar Ali Kaya. Niye? Oy uğruna. Başka bizim alıp vereceğimiz kimseden yok. Ben nasıl diyeceğim benim hemşerimdir bu. Böyle bir şey olmaz, nasıl olur? Hemşerimi bırak Türkiye’nin vatandaşı olsun, nereden olursa olsun böyle hakaretler olmaz. Bu yapılmaz. İftira atılmaz. Benim bildiğim bu. Yazıktır, günahtır. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah’ı vardır. Bunların hesabı bir gün verilecek” dedi.