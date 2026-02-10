İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik: Yıkıma doğru gidiyoruz

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail’in içten yaşadığı parçalanma ve dış dünyadaki nefretin etkisiyle 100. yılına varmadan yıkılacağı uyarısında bulundu.

Brik, İsrail’de yayınlanan Maariv gazetesi için “İsrail yıkıma doğru gidiyor ve onu kurtarmanın tek bir yolu var” başlığıyla bir makale kaleme aldı. Makelede, geleceğe dair düşündüğünde kendisini “İsrail Devleti 100 yılı aşabilecek mi?” sorusunu sorarken bulduğunu aktaran Brik, şunları kaydetti: “On yıllar boyunca İsrail, içeriden parçalanmış bir devlete dönüştü; kesimler arasında, sağ-sol arasında, Yahudîler ile Araplar arasında derin bir nefret var. Bu, devletin her parçasına nüfuz ediyor ve mahvediyor.” Brik, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya işaret ederek, “ülkede kendi siyasî bekasını kamu yararına tercih eden bir yönetim bulunduğunu” belirtti.