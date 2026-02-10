“Gerekirse tek başımıza vururuz”

İsrail’in ABD’ye, Tahran yönetiminin, balistik füze programına ilişkin belirledikleri “kırmızı çizgiyi” aşması halinde İran’a tek başına saldırı düzenleyebileceği mesajını ilettiği iddia edildi.

The Jerusalem Post gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrailli savunma yetkilileri, ABD’li muhataplarına İran’ın balistik füze programının İsrail için “varoluşsal bir tehdit” oluşturduğunu ve gerekirse tek başına hareket etmeye hazır olduklarını bildirdi. Söz konusu kaynak, İran’ın henüz bu eşiği geçmediğini ancak Tahran’daki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, İsrail’in “hareket serbestisini” saklı tuttuğunu ve İran yönetiminin “İsrail’in varlığını tehdit edecek ölçekte stratejik silah sistemlerini” yeniden işler hale getirmesine izin vermeyeceklerini öne sürdü. AA

Okunma Sayısı: 277

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.