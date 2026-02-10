Temeli atılan havalimanı 8 yıldır bir türlü bitirilemedi

Temel atma töreni 2018 yılında yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın 2020 yılında açılacağını duyurduğu Bayburt-Gümüşhane Havaalanı’nı aradan geçen 8 yılın ardından faaliyete geçmedi.

Havaalanının yapılması için 8 yılda devletin kasasından 5 milyar 202 milyon 82 bin TL ödendi. Nefes’in haberine göre; geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülü alan Abdurrahman Şentürk’ün sahibi olduğu Bayburt Group İnşaat, 8 yıldır Bayburt-Gümüşhane Havaalanı’nı bitiremedi. 2020’de açılamayan havaalanı için bu kez de iktidar, 2026 yılında hizmete gireceğini ifade etmişti. Ancak bu tarihe yetişmeyeceğine dönük endişelerin de olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Kamu Yatırım Programı’nda göre havaalanın tamamlanması için son tarih 2029 yılı işaret edildi.

“Niğde Havalimanı da tamamlanmadı”

Niğde’ye yapılması planlanan havaalanı projesinde ise 30 yıldır herhangi bir ilerleme sağlanamadı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2026 bütçesinde de ödenek ayrılmadığını belirterek, “Her seçimden sonra ‘iki yıl içinde açılacak’ deniyor ama proje bir türlü gerçekleşmiyor” dedi.