İsraf seferberliği şart

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Bor ilçesinde karnabahar üreticileriyle bir araya gelerek, don sebebiyle zarar gören ve pazarda değer bulmadığı için tarlada bırakılan ürünleri yerinde inceledi.

Gürer, üreticilerin yaşadığı problemlerin yalnızca tabiî afetlerle sınırlı olmadığını, esas sebebin tarım politikalarındaki yapısal problemler olduğunu ifade etti. Tarım politikalarının yetersizliğini eleştiren Gürer, “Türkiye’nin kesinlikle bir israf seferberliği başlatması lazım. Zaten tarım politikaları yetersiz. Yanlış tarım politikaları yüzünden çiftçi mağdur, hayvancılık yapan zor durumda. Üstüne üstlük bir de israf ekleniyor” dedi.

Gürer, “Planlamadan uzak, öngörüsü yetersiz, sorunları çözmeyen bir anlayış var. Tarladaki üründen haberi olmayan yöneticiler, ülkenin içine düşürüldüğü durumun farkında değil. Bu ülke soğanı bile ithal eder hale getirildi. Bunlar, yarın daha acı günler yaşayacağımızın da kanıtıdır. Önlemler artırılmalı, destekler yeterli olmalı, planlı ve alım garantili üretim desteklenmelidir” ifadelerini kullandı.

ANKARA - MEHMET KARA