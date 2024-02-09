BÖLGEDE GÜVENLİK, BARIŞ VE HUZUR, YÜZ YIL ÖNCE “FİLİSTİN MÜSLÜMANLARINDIR, AMA YAHUDİ VE HIRİSTİYANLAR DA SERBESTÇE GİREBİLİR” DİYEN MAHATMA GANDİ’NİN YAKLAŞIMIYLA SAĞLANABİLİR.

MÜSLÜMANLAR FİLİSTİN’İ İSTİYOR

Gandi’nin 1921’deki beyanları: “Müslümanlar Filistin'i istiyor ve Filistin'in velayetini ellerinde tutmalılar. Ancak bu, Yahudi ve Hıristiyanların Filistin'e özgürce gidemeyecekleri, hatta orada ikamet edemeyecekleri ve mülk sahibi olamayacakları anlamına gelmiyor.”

YAHUDİLERİN ÖYLE BİR HAKKI YOK

“Gayrimüslimlerin yapamayacağı şey, Filistin'de egemenlik yetkisi elde etmektir. Yahudiler, yüzyıllardır Müslümanların dinî fetih hakları altında kontrol ettiği bir yerde egemenlik hakkına sahip olamazlar.” “Siyonizm, Filistin'in işgali anlamına geliyor.”

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Filistin’de hakimiyet Müslümanlarda olmalı

Hindistan’ın bağımsızlık sembolü Gandi, Mart 1921’de Bombay Chronicle gazetesine verdiği bir röportajda, “Hintli Müslümanlar, İslam’ın kutsal mekanları üzerinde doğrudan veya dolaylı hiçbir müdahaleye tolerans göstermeyeceklerdir. Müslümanlar Filistin’i istiyor ve Peygamber’in (asm) emri olan Filistin’in velayetini ellerinde tutmalılar” demişti.

Gandi, ropörtajda özetle şunlardan bahsetmişti: “İslam’ın varlığı, İngiliz ve Fransız manda sisteminin tamamen kaldırılmasını gerektirir. Hintli Müslümanlar, İslam’ın kutsal mekanları üzerinde doğrudan veya dolaylı hiçbir müdahaleye tolerans göstermeyeceklerdir. Müslümanlar Filistin’i istiyor ve Peygamber’in emri olan Filistin’in velayetini ellerinde tutmalılar. Ancak bu, Yahudi ve Hristiyanların Filistin’e özgürce gidemeyecekleri, hatta orada ikamet edemeyecekleri ve mülk sahibi olamayacakları anlamına gelmiyor. Gayrimüslimlerin yapamayacağı şey, Filistin’de egemenlik yetkisi elde etmektir. Yahudiler, yüzyıllardır Müslümanların dini fetih hakları altında kontrol ettiği bir yerde egemenlik haklarına sahip olamazlar.”

Siyonizm, Filistin’in işgali anlamına geliyor



Gandi’nin ülkesindeki İngiliz işgaline karşı çıkması, onu Filistin halkının doğal bir müttefiki ve Filistin’deki Siyonist emellerin muhalifi haline getirdi. independent Türkçe’nin haberine göre, bu, kariyerinin nispeten geç bir dönemine denk geldi. Zira 1930’ların başlarına kadar çabaları Hindistan’ın bağımsızlığına, yoksulların ayağa kaldırılmasına, dokuma tezgâhı endüstrilerinin desteklenmesine ve işgal karşısında şiddet kullanmama ilkesine odaklanmıştı. Gandhi, 1931’de Hindistan’ın geleceği üzerine bir yuvarlak masa toplantısına katılmak üzere Londra’yı ziyaret ettiğinde, Siyonist gazete The Jewish Chronicle’a şunları söyledi: “Siyonizm, Filistin’in işgali anlamına geliyor ve bu bana çekici gelmiyor. Yahudilerin Filistin’e dönme özlemini anlayabiliyorum. Bunu ister Yahudi ister İngiliz olsun süngü yardımı olmadan yapabilirler. Bu durumda Filistin’e barış içinde ve Araplarla tam bir dostluk içinde gideceklerdir.”

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