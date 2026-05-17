Sumud Filosu Gazze yolunda

Gazze’deki ablukayı kırmak ve insanî yardım malzemesi ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu konvoyu, Libya’nın batısındaki Misrata şehrine geldi.

Misrata’da konvoyu çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayraklarıyla karşıladı. Konvoyda, Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere’nin de aralarında olduğu 30 ülkeden 350’nin üzerinde aktivist yer alıyor. Konvoyda ayrıca, Gazze’ye ulaştırılmak üzere 30’u insanî yardım malzemesi, 20’si mobil ev taşınan 50 konteyner ve 5 ambulans bulunuyor. Gazze’deki ablukayı kırmak için denizden ilerleyen Küresel Sumud Filosu da Antalya açıklarında yoluna devam ediyor. AA

