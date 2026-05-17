Çini desenli vazo yaptık

Faaliyet Köşesi - Beyza ALTINBAŞ

Arkadaşlarımızla renkli krapon kâğıtlarıyla bir baskı tekniği öğrendik. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

Malzemeler:

• Vazo çıktısı

• Kraft kâğıdı

• Renkli krapon kâğıtları

• Makas

• Fırça

• Su

Yapılışı:

İlk olarak bir vazo çıktısı alıp onu kraft kağıda yapıştırıyoruz. Biz çini sanatını öğrendiğimiz için vazomuzda mavi tonlu krapon kağıtları kullandık. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Hatta başka tablolara veya boyanacak zeminlere bu tekniği uygulayabilirsiniz. Renkleri belirledikten sonra krapon kâğıtlarını küçük küçük kesiyoruz. Bu parçaları tek kat olmasına dikkat ederek vazonun üzerine yerleştirip, bir fırça ve su yardımıyla ıslatarak kâğıda iyice yapışmalarını sağlıyoruz.

Kâğıtlar kuruduktan sonra onları yerinden kaldırıyoruz. Bakalım renkler vazonun üzerine nasıl geçmiş? İşte bu kadar. Artık senin de kendine özel bir vazon var.