"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

İsrailli 5 üst düzey isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı

17 Mayıs 2026, Pazar 18:34
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli 5 üst düzey isim hakkında gizlice yakalama kararı çıkardığı iddia edildi.

Haaretz gazetesine konuşan diplomatik bir kaynak, yakalama kararı çıkarılan isimlerden üçünün siyasetçi, ikisinin ise askeri yetkili olduğunu belirtti.

Diplomatik kaynak, Lahey merkezli mahkemenin yakalama kararlarını ne zaman çıkardığının bilinmediğini aktardı.

Daha önce Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran UCM'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu iddianın doğrulanması halinde UCM'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı İsrailli yetkili sayısı 7’ye yükselmiş olacak.

İsrail basınında daha önce UCM savcılarının İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında dava açmayı düşündüğüne ilişkin haberler çıkmıştı.

Netanyahu hakkında yakalama kararı

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama emri çıkardığını duyurmuştu.

Macaristan hükümeti, Netanyahu'nun resmi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada UCM'den ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.

Roma Statüsü'ne göre çekilme, BM Genel Sekreteri'ne yapılan bildirimden bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Bu süre içinde Macaristan'ın yükümlülüklerini sürdürmesi ve gerektiğinde tutuklama emrini uygulaması gerekiyor.

AA

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail işkence ülkesi

    Diktatörlerle işler yanlış yönde yürür

    İktidar sokağa çıkamayacak halde

    Muğla- Fethiye'de çıkan yangın kontrol altına alındı

    Her iki kişiden biri borçlu

    BAE: Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınında yangın çıktı

    İran'dan Trump'a: İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır

    İsrailli 5 üst düzey isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    DSÖ'den Kongo ve Uganda'daki Ebola salgını hakkında açıklama

    'Biraz yorulduysan, durmanın zamanı gelmiştir'

    O anları anlattı

    İçişleri Bakanı Çiftçi: Tekirdağ'da iki polisimiz şehit oldu

    Siyaset para kazanma mesleği olmamalı

    Bediüzzaman’ın cumhuriyetçiliğinin tarihî kaynakları

    Denizlerdeki ısınma korkutuyor

    2 Filistinli çocuğu İHA ile takip edip hedef aldılar

    “Suriye’de gerilimi tırmandırma”

    2027 hac ön kayıt tarihi belli oldu

    Çiftçi 1.5 trilyon lira borçlu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Acı günümüz
    Genel

    Seferberlik çağrısı iddialarına ilişkin MSB'den açıklama
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    BM: Filistinli esirlere işkence ve kötü muamele "kabul edilemez"
    Genel

    2 Filistinli çocuğu İHA ile takip edip hedef aldılar
    Genel

    “Suriye’de gerilimi tırmandırma”
    Genel

    Can kardeşlerin bahar neşesi
    Genel

    İçişleri Bakanı Çiftçi: Tekirdağ'da iki polisimiz şehit oldu
    Genel

    2027 hac ön kayıt tarihi belli oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.