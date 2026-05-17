Siyaset para kazanma mesleği olmamalı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, siyasetin bir zenginleşme aracı olmadığını vurgulayarak, siyasî ahlâk yasasının çıkarılmasının AK Parti tarafından engellendiğini söyledi.

Adıgüzel, KESK Tokat Temsilciliği’nde de emek örgütlerinin siyasetin ana paydaşı olduğunu belirtti.

Adıgüzel, şunları söyledi:

“Yıllardır siyasî etik yasası çıksın diye çabalıyoruz. Bunu çıkarmayan, engelleyen kim? İşte AK Parti. Bu işten kazanç sağlayan taraf. Siyaset para kazanma, gelir elde etme mesleği olmamalı. Ben siyasete girdiğimde üç arabam ve iki evim vardı. Bugün bir arabam ve bir evim var. Siyasetten hiçbir şey kazanmadım. Ben halka, hak için hizmet etmek üzere çalışıyorum. Cebimi doldurmaya çalışmıyorum. Bunu da AKP’lilere tavsiye ederim.”

Tokat-anka