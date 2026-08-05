Filistin Konvoyu Konya yolunda

Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinden yola çıkan “Filistin Konvoyu” Ankara’ya geldi. Otobüs ve otomobillerden oluşan, 20 ülkeden 500’ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy, ilk olarak Kahramankazan ilçesini ziyaret etti.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerinin katılımıyla Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Merkez Ulu Camii’nden hareket eden konvoy, Ulus’taki Melike Hatun Camii’ne ulaştı. “Gazze’ye selam direnişe devam”, “Nehirden denize özgür Filistin”, “Sessiz kalma, zulme ortak olma” sloganları atan kalabalık bir grup tarafından karşılanan konvoy üyeleri, burada akşam namazı kıldı. Açıklamada, Batı Şeria’nın yeni bir Gazze olmaması ve Gazze’deki durumun küresel gündemde tutulması gerektiği belirtildi. Filistin Konvoyu bir sonraki durak olan Konya’ya hareket etti. AA

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