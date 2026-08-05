Yükseköğretim geriye gidiyor

DEVA Partisi Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, yükseköğretimde yaşanan nitelik sıkıntısına dikkat çekti.

Üniversitelerin hayatın içinden koptuğunu, sadece mezun verdiğini, nitelikli ve meslek sahibi kişiler yetiştiremediğini söyleyen Kısacık, “Yükseköğretim kan ağlıyor, geriye gidiyor. Verilerle de geriye gidiyor. Ama biz yükseköğretimin gerçek sorunlarına gözümüzü de kulağımızı da kapatıyoruz. Üniversite sayımız arttı ama dünya üniversite sıralamalarında geriye düşüyoruz. Üniversiteler mezun veriyor ama meslek sahibi insan yetiştiremiyor. Diplomalar çoğalıyor ama bilgili, nitelikli ve yetişmiş kişi sayısı azalıyor” dedi. Özel sektörün nitelikli eleman bulamamaktan şikayet ettiğini belirten Kısacık, öğrencilerin asıl meslekî tecrübeyi sahada, fabrikada, işeletmelerde ve tarlada kazandığını, üniversitelerin ise mezunlarına altın bilezik kazandıramadığını vurgulayarak ünivesitelerin sektörel işbirlikleri ile öğrencileri nitelikli hale getirecek programlar uygulaması gerektiğini dile getirdi. Güçlü Türkiye’nin yolunun nitelikli insan yetiştiren güçlü üniversitelerden geçtiğini vurguladı. Mehmet Kara - Ankara

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