Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarını, “Temmuz maaş zamları cüzdana girmeden eriyince TÜİK ve Maliye Bakanı rahatladı” şeklinde eleştirdi.

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,75 - ENAG: %50.49

En düşük emekli aylığı, açlık sınırının altında

Yapılan açıklamada, kamu emekçisi ve emeklinin maaş zam oranlarının belirlendiği Haziran ayında yüzde 0,99 enflasyon oranı açıklayarak bir kez daha milyonların yoksullaşmasında rol oynayan TÜİK,’in Temmuz ayında yine gerçek dışı bir enflasyon açıklasa da, bir önceki aya göre daha ‘rahat’ davrandığı belirtildi.

Açıklamada, “Temmuz ayında enflasyon; TÜİK’e göre yüzde 1,78, İTO’ya göre yüzde 2,06 ve ENAG’a göre de yüzde 3,07 oldu. TÜİK’e göre enflasyon, yıllık bazda yüzde 31,75 artış gösterdi. Çarşıdaki pazardaki gerçeklikle uyuşmayan, adeta “TÜİK Harikalar Diyarı’nda” dedirten bu oranlar bile gösteriyor ki, gerçekliği sorgulanan bu oranlarla bile dünyanın en yüksek 5. enflasyonuna sahibiz!” denildi.

Ankara - Mehmet Kara