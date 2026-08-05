Uçum’dan 3. kez adaylık tarihi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından re’sen soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ü hedef aldı ve “erken seçim” mesajı verdi.

Özkök’ün Erdoğan ve İspanya’daki faşist Franco diktatörlüğü arasında bir benzetme yaptığı konuşmasına ilişkin, Özkök’ü “elitist faşist” olarak nitelendirdi. Paylaşımın devamında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Uçum, 16 Nisan 2028 tarihini işaret ederek “Gözüken o ki Anayasal bir imkan olan üçüncü kez yani son kez cumhurbaşkanlığı adaylığının yolu TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararıyla açılacaktır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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