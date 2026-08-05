Teröristbaşından çerçeve yasa mesajı

DEM Parti İmralı Heyeti, teröristbaşı Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından mesajlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bu hafta TBMM’de görüşülmesi beklenen çerçeve yasaya işaret eden Öcalan, “Henüz her şey çözülmüş değildir ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur” dedi. Öcalan, çıkarılacak yasanın sürecin önünü açacak “anahtar” niteliğinde olduğunu savundu. Atılacak adımın Türkiye’nin yanı sıra bölgenin geleceğini de etkileyebileceğini ileri süren Öcalan, “Bu yalnızca Kürtlerin veya bir kesimin değil, bu topraklarda herkesin ihtiyacıdır. Atılacak adım, ülkenin ve bölgenin kaderini etkileyecek; demokratik hukukun gelişmesinin, ekonomik olanakların büyümesinin önünü açacaktır. Bu, 86 milyon için yapılacak büyük bir hizmettir” dedi.

Haber Merkezi