“Çerçeve yasa” taslağını görmedik

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclise sunulması beklenen “çerçeve yasa”ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP grubunun kendilerini telefonla arayarak görüşme talebinde bulunduğunu belirten Emir, ancak taslak metnin kendileriyle paylaşılmadığını ifade etti. Çerçeve yasa çalışmasının şu ana kadar “birkaç kişinin bildiği” bir kapalılık içerisinde yürütüldüğünü savunan Emir, AKP milletvekillerinin dahi neyi imzaladıklarını bilmediğini iddia ederek, “Bugüne kadar en azından Mecliste olması gereken bu yasa çalışmasının taslağının bir şekilde önce kendi milletvekillerinin denetimine, katkısına açılmış olması ve sonrasında da muhalefetle, tabii en başta da ana muhalefet olan YENİ Parti ile bir çalışma ziyareti ile paylaşılmış olması ve katkısının alınmış olması gerekirdi” dedi.

Ankara - Anka