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4 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Fransa'da aşırı sıcaklar 3 nükleer reaktör faaliyetini durdurdu

04 Ağustos 2026, Salı 13:10
Fransa'da aşırı sıcaklıklar sebebiyle çevresel su düzenlemeleri kapsamında 3 nükleer reaktörün faaliyetine son verildi.

Yerel basının elektrik dağıtım şirketi EDF'nin açıklamasına dayandırdığı haberlerde, ülke genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklıklar ve kuraklıksebebiyle Meuse ve Moselle nehirlerindeki debinin düştüğü ve getirilen çevresel su düzenlemeleri kapsamında nükleer reaktörlerin faaliyetlerine ilişkin de önlemler alındığı belirtildi.

Bu sebeple EDF, Chooz Nükleer Santrali'nde 2, Ardennes Santrali'nde bir reaktörün faaliyetini durdurduğunu bildirdi.

Ayrıca ülkede etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle Bugey 3, Tricastin 4 ve Saint-Alban reaktörlerinde de üretim düşürülmüştü.

Fransa'da elektrik üretiminin yüzde 70'i ülkenin 57 nükleer reaktöründen sağlanıyor. Reaktörler soğutma ihtiyacını, kenarına kurulu oldukları nehirlerden ya da denizlerden sağlıyor.

Fransa, temmuzda tarihinin en sıcak ayını yaşadı

Meteo-France, temmuzda ortalama sıcaklıkların 24,9 derece olduğunu açıkladı.

Fransa’daki önceki ortalama sıcaklık rekorları, 2003 Ağustos’unda 24,8 derece, 2006 Temmuz’unda ise 24,4 derece olarak kaydedilmişti.

Ayrıca Fransa’da yüzde 70 yağış açığının olduğu temmuz ayı kayıtlara geçen en kurak üçüncü temmuz oldu.

Uzmanlar rekor seviyelere yükselen sıcaklık ve kuraklığın orman yangını riskini arttırdığını belirtiyor.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektar alan kül oldu.

Fransa’da rekor seviyede sıcaklık ve kuraklık

Mayıstan bu yana bir dizi sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da haziran ayında sıcaklık ortalaması rekor seviyelere ulaştı. Temmuzdaki sıcak hava dalgası ise ülke tarihinde kaydedilen en uzun üçüncü sıcak hava dalgası oldu.

Ayrıca Fransız ana karasının üçte birinden fazlasında kuraklık da alarm verici seviyelere çıktı.

Avrupa Kuraklık Gözlemevi verilerine göre, temmuzun 2. ve 3. haftasında Fransa ana karasındaki toprakların yüzde 96,5'i kurudu. Üçü hariç tüm vilayetlerde farklı

AA

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