Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Ey Habibim!) Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan Kur’ân’ı okumakta acele etme. Ve “Ey Rabbim, benim ilmimi arttır” de. Tâhâ Sûresi: 114 HADİS: Her bir Cennetlik kişi Cehennemdeki yerini görür ve “Allah bana doğru yolu göstermeseydi ben orada olacaktım” der. Bu onun için bir şükür vesilesi olur... Camiü’s-Sağir, No: 3005

Okunma Sayısı: 245

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.