Öğretmen atamaları yapılsın

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmen açığının Türkiye’nin en önemli sıkıntılarından biri olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’nı bu konuda acil ve kalıcı tedbirler almaya çağırdı.

2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında 10 bin öğretmen kontenjanı ayrıldığını hatırlatan Geylan, bu sayının hem okullardaki öğretmen ihtiyacı hem de atama bekleyen yüz binlerce öğretmen dikkate alındığında yetersiz olduğunu ifade ederek, “Öğretmen açığı sorunu her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Bir tarafta yüz binlerce öğretmen atama beklerken, diğer tarafta eğitim fakülteleri her yıl on binlerce mezun vermektedir” dedi. Geylan, ücretli öğretmenlik uygulamasının kalıcı hâle geldiğini belirterek öğretmenlerin göreve başlamasını geciktiren akademi sürecinin de kısaltılması çağrısında bulundu. Haber Merkezi

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