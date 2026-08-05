TÜİK: 610 bin çocuk güvenlik birimlerinde

TÜİK, 2025 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısının bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 609 bin 959’a gerilediğini açıkladı.

Çocukların 267 bin 794’ü mağdur, 196 bin 308’i suça sürüklenme sebebiyle kayıtlara geçti. Suça sürüklenen çocuklarda en fazla isnat edilen suç yüzde 41,6 ile yaralama olurken, mağdur çocuklarda da en yaygın mağduriyet nsebebi yüzde 59,2 ile yaralama olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların 267 bin 794’ü mağdur, 196 bin 308’i suça sürüklenme, 92 bin 301’i bilgisine başvurma, 28 bin 251’i kabahat işlediği iddiası, 18 bin 554’ü kayıp olması nedeniyle, 6 bin 751’i ise diğer nedenlerle güvenlik birimlerine geldi veya getirildi. Veriler, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 43,9’unu mağdur çocukların oluşturduğunu ortaya koydu. Haber Merkezi

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