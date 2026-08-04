Rant ekonomisi sanayiyi vurdu

Prof. Dr. Ebru Voyvoda, Türkiye’nin 2000’li yılların başından itibaren “erken sanayisizleşmiş” bir ülke haline geldiğini belirtti.

İmalat sanayisinin milli gelir içindeki payının 1980’lerin sonundaki yaklaşık yüzde 30 seviyesinden 2022’de yüzde 22,4’e gerilediğini, 2000’lerin ortalarından itibaren istihdam payının da düştüğünü ifade eden Voyvoda, sanayideki gerilemenin kronik cari açığı derinleştirdiğini belirterek, “Emek yoğun sektörlerdeki gerileme, inşaat-finans eksenli büyüme tercihinin faturasının artık net biçimde ödendiğini gösteriyor” dedi. BirGün’ün haberine göre, Prof. Dr. Özgür Orhangazi ise erken sanayisizleşmenin yalnızca sanayinin ekonomideki payının azalması olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. İmalat sanayisinin zayıflamasıyla işçilerin düşük verimli ve kayıt dışı hizmet sektörlerine yöneldiğini, bunun sendikalaşmayı ve toplu pazarlık gücünü zayıflattığını belirten Orhangazi, ücretlerin milli gelirden aldığı pay azalırken kâr, faiz ve rant gelirlerinin arttığını vurguladı. Orhangazi, “Sanayi politikası aynı zamanda bir bölüşüm politikası olarak ele alınmalıdır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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