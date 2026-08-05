Hepsi 0.4 için miydi?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yıllık enflasyondaki 0,4 puanlık düşüş üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yıllık enflasyondaki 0,4 puanlık düşüş üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tepki gösterdi. Erbakan, “Zor olmadı mı Sayın Mehmet Şimşek? Açıklamanıza göre, yıllık enflasyon 0,4 puan düşmüş; yazıyla, sıfır nokta dört. Zor olmadı mı? Hem de TÜİK’in desteğine rağmen. Ödediğimiz ağır bedel, sıkılan kemerler, artan iflaslar, faize giden milyar dolarlar, kapanan iş yerleri, işsiz kalan insanlar... Hepsi sıfır nokta dört için mi? Yazık Türkiye’ye? Söyledim, bir daha söylüyorum: AK Parti iktidarı sebep; faiz, enflasyon ve iflas sonuçtur. Gerçek faili teşhis etmezseniz yanlış fiili önleyemezsiniz” dedi. Haber Merkezi

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