İspanya’da Franco dönemi istiyorlar

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Sebte’deki düzensiz göç girişimlerini Franco’nun İspanya’yı ele geçirmek için kurduğu ittifaka benzeterek, Avrupa’nın yeniden faşizme sürüklenmek istendiğini savundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Fas’tan İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte’ye (Ceuta) yönelik düzensiz göç girişimleriyle ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi.

Petro, sosyal medya hesabından şunları kaydetti: “Faslıların Ceuta’ya yönelik sivil istilası, (Francisco) Franco’nun özgürlükçü cumhuriyeti devirmek ve İspanya’ya yeniden girmek için kadim Kurtuba Halifeliği’nin torunlarıyla yaptığı ittifakı taklit etmektedir. Fas halkı gözünü İspanya’dan ayırmalı ve dünyada firari bir soykırımcı olan Netanyahu’nun emellerine teslim edilmiş olan Fas’ın kendi gücüne odaklanmalıdır. İspanya kanla yazılmış tarihini hatırlamalıdır; İspanyol halkını faşizme sürüklemek istiyorlar ve İspanyol halkı ‘Geçit yok!’ demelidir, Arap medeniyeti de ‘Geçit yok!’ demelidir.”

“Avrupa’yı faşizme sürüklüyorlar”

Avrupa ve Arap halklarına İsrail’in Gazze’deki saldırılarını hatırlatan Petro, “Bebekleri, kadınları ve yaşlıları öldürmek için Gazze’ye atılan füzelerin parasını ödedikleri, Filistin’in özgürlüğünü elinden aldıkları aynı parayla, şimdi de Avrupa’nın demokratik ilerici yapısını yok etmek istiyorlar. Filistin’i ve tüm Avrupa’nın demokratik, özgürlükçü özünü, yani Batı kültürünün özünü yok etmek istiyorlar” açıklamasında bulundu. Petro, saygı duyulması gereken tarafın İspanya olduğunu belirterek, özgürlükçü Cumhuriyet’e karşı saldırıları finanse eden veya Guernica’nın bombalanması için faşist Franco’ya destek veren tarafın İspanya olmadığını savundu. Petro, bu desteği veren tarafın, Kudüs’ün bulunduğu bölgede “22 bin Filistinli bebeği öldüren” Netanyahu olduğuna dikkat çekti.