Tüm siyasîler serbest bırakılmalı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ülkenin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.
Çakar “Üsküdar Belediye Başkanı ve meslektaşımız Sinem Dedetaş derhal serbest bırakılmalı, görevden uzaklaştırma kararı kaldırılmalı ve halkın oylarıyla seçildiği görevine iade edilmelidir. 19 Mart operasyonlarıyla başlayan ve 500 gündür sürdürülen baskı, tutuklama ve sindirme politikaları derhal son bulmalı; araçsallaşmış yargı kararlarıyla tutuklanan tüm siyasîler, belediye başkanları ve bürokratlar serbest bırakılmalıdır” açıklaması yaptı.
Ankara - Anka