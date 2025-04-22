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22 NİSAN 2025 SALI - YIL: 56

Filistin Kurtuluş Örgütü: Katliam karşısında sessizlik uluslararası toplumun alnında bir lekedir

22 Nisan 2025, Salı 16:58
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, Filistin halkının kararlılığının, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bu savaşı durdurmaya zorlayacağını" ve Filistinlilerin vatanını terk etmeyeceğini söyledi.

TBMM'nin girişimiyle İstanbul'da bir otelde 13 ülkenin ulusal parlamentolarının katılımıyla düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan Futuh, soruları cevapladı ve değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de savunmasız halka karşı bir savaş yürüttüğünü belirten Futuh, "Bu savaşta şehit, yaralı ve sakat olmak üzere Filistinli mağdurların sayısı toplamda 200 bini aştı." dedi.

Futuh, Gazze Şeridi'nde yaşanan yerinden edilmelere dikkati çekerek, "İsrail'in dünya karşısında yaptığı, bu katliam ve katliam karşısında sessiz kalan bu dünya, uluslararası toplumun alnında bir lekedir. Dünya İsrail'e baskı yapmıyor, Filistin halkımıza karşı bu saldırganlığı ve savaşı durdurmaya zorlayamıyor." diye konuştu.

Refahlı olduğunu söyleyen Futuh, "Evler, binalar, altyapılar tamamen yerle bir oldu. Refah'taki Filistin toprakları ile Mısır toprakları arasında tampon bölge oluşturmak amacıyla her şey tamamen yıkıldı." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de yiyecek yok, içilebilir su yok"

Futuh, Gazze Şeridi'nin doğusunda ise halkın yüzde 40'ının çadırlarda yaşadığını, evlerin yüzde 80'inden fazlasının oturulamaz durumda olduğunu aktardı.

Gazze'de yıkılan üniversiteler, camiler, hastanelerin yanı sıra 50 milyon tondan fazla moloz ve yıkım atığı olduğunu dile getiren Futuh, "Şu anda en tehlikeli şey açlık ve susuzluk. Şu anda bir gıda ablukası var. Yiyecek yok, içilebilir su yok. Ayrıca uzun süredir ilaç sıkıntısı yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Yaralıları tedavi edecek yeterli sayıda hastane bulunmadığını ve 5 binden fazla çocuğun protez uzva ihtiyacı olduğunu söyleyen Futuh, enkaz altında hala 15 binden fazla kayıp insan olduğunu vurguladı.

"Halkımızın kararlılığı, eninde sonunda Netanyahu'yu bu savaşı durdurmaya zorlayacak"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu suça devam ettiğini belirten Futuh, "Çünkü aslında kendisi Amerikan yönetimi tarafından destekleniyor. Gördüğünüz gibi her yerde saldırı düzenliyor. Gazze'de saldırıyor, Batı Şeria'da saldırıyor, Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e savaş açıyor. Her yeri bombalıyor, onu bu istikamette durduracak, engelleyecek bir güç yok." dedi.

Futuh, saldırılar karşısında Filistin halkının dirayetine dikkati çekerek, "Filistin'de, Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'daki halkımızın kararlılığı, eninde sonunda Netanyahu'yu bu savaşı durdurmaya zorlayacak. Şu an en tehlikeli plan, halkımızı göçe, vatanlarını terk etmeye zorlamaktır. Halkımız kararlıdır, vatanını terk etmeyecektir." diye konuştu.

Gazzelilerin yerinden edilmesi planlarına karşı durdukları için Türkiye, Mısır ve Ürdün'e teşekkür etti.

Futuh, "İsrail-Amerikan savaş makinesinin halkımıza karşı yürüttüğü her şeye rağmen yerinden edilme olmayacak, halkımız yerinde direnmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki durum

"Batı Şeria'daki yerleşimcilerin ve aşırı sağcıların eylemleriyle İsrail'in vahşetinin yoğunlaştığının" altını çizen Futuh, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Futuh, İsrail'in amacının Filistin davasını tümüyle ortadan kaldırmak olduğuna dikkati çekerek "İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki kamplara yönelik yaptığı, mülteci sorununu bitirmeye yöneliktir ve bu kesinlikle gerçekleşmeyecektir. Kamplar kaldırılsa bile mülteci sorunu Filistin halkının yüreğinde ve zihninde derin kök salmıştır." şeklinde konuştu.

İsrail'in Filistin Yönetimi'ne yönelik uygulamalarına da değinen Futuh, Filistin'e ödenmesi gereken vergilerin alıkonulduğunu ve bunun Filistin Ulusal Yönetimi'nin görevlerini yerine getirmesini engellediğini anlattı.

Avrupa Birliği'nin Filistin Ulusal Yönetimi'ne yönelik bütçe onayını olumlu karşılayan Futuh, Filistin halkının ve yönetiminin mali desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

AA

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  • S.topuz

    22.4.2025 19:39:33

    Bu yapılan Katliam, Zulüm ve Tahribatların, masum Bebeklerin, Kadınların, Beli bükük Ihtiyarların ve Hayvanat ve Nebatâtın hesabları bu Dünyayla sınırlı kalmaz, işledikleri günahlar, ZULÜMLER ve KATTLİAMLAR o kadar çok ki, ancak CEHENNEM, hatta Esfel-i Safilîn ancak temizler bunlar gibi Firaunlaşmış ZALİM ve KATİLLERİ! İyi ki AHİRET ve HAŞİR ve tekrar Diriliş var! Yoksa Zalimlerin yaptıkları yanına kâr kalacaktı! Mazlum ve Masumlar hakkını alamadan yok olup gidilecekti! KATİLLER, KÂFİRLER, ZÂLİMLER ve MÜNAFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! Lâilâhe İLLALLAH, MUHAMMEDÜN RASÜLULLAH! 😢😓😭😡😤🙌🌹🤲🌹🌙☝️🕋🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 ELHAMDÜLILLAHi âlâ külli hâlin, sivel küfri veddalâl! Küfür ve DALÂLET dışında her şey için Allaha HAMDOLSUN! Amiiin.

  • S.topuz

    22.4.2025 19:36:21

    😭"Allahü veliyyüllezîne âmenü!" "Allah c.c iman edenlerin dostudur!" "Lâ tehzen, İnnallahe meanâ! Üzülme, muhakkak ki Allah (c.c) bizimle BERABERDIR! "Vallâhü alâ külli şeyin GADÎR!" "Allah'ın c.c gücü her şeye yeter!" ALLAHÜEKBER, ALLAHÜEKBER! Allah c.c her şeyden ve herkesten daha BÜYÜKTÜR! "Allah'ü yütimmi NURİHİ, velev kerihel KAFİRUN!" "Allah c.c NUR'unu tamamlayacaktır, KÂFİRLER istemese de." اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَس۪يحِ الدَّجَّالِ وَ السُّفْيَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَ الْبِدْعِيَّاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ الْاَمَّارَاتِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النِّسَٓاءِ .. "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! ZÂLİMLER ve KÂTiLLER, MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM!🌷🤲🌷😭🌙☝️🕊🌍🇪🇺🇵🇸

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