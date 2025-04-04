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4 NİSAN 2025 CUMA - YIL: 56

Filistin ölüyor sessiz kalmayın! - Soykırıma ortak olmayın, yargılanırsınız! - Avrupa değerleri nerede?

04 Nisan 2025, Cuma 04:45
FİLİSTİN, İSRAİL’İN KATLİÂMLARININ DURDURULMASI İÇİN DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI. VAHŞET, AVRUPA PARLAMENTOSUNDA DA GÜNDEM OLDU. PARLAMENTERLER “SOYKIRIMA SUÇ ORTAKLIĞI YAPMAYIN” DİYE SESLENDİLER.

Kendinizden utanmalısınız!
AB'ye İsrail'le suç ortaklığına ''şimdi son ver'' çağrısı: "Bu soykırım Avrupa silahlarıyla gerçekleştiriliyor"

SESSİZ KALIP SUÇ ORTAĞI  OLMAYIN

Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a İsrail’in Gazze'deki soykırımını hatırlattı. İspanyol milletvekili Irene Montero: "Soykırımlar cezasız kalamaz. Size tüm samimiyetimle söylüyorum ki umarım hem siz, hem de bu AB Komisyonu soykırımla suç ortaklığı yapmaktan uluslararası mahkemede yargılanırsınız" dedi. Belçikalı milletvekili Marc Botenga da "Dengeli bir yaklaşımdan bahsediyorsunuz, ama neye göre dengeli?" diye sordu.

CESUR OLUN, VAHŞETE “DUR” DEYİN

Filistin, "İsrail'in sivillere yönelik vahşeti sonlandırmak; soykırımı, zorla yerinden edilmeyi ve ilhakı durdurmak için gerekli tedbirleri almak, uluslararası hukuka uygun siyasî çözümleri dayatmak" adına uluslararası toplumdan "cesaret" göstermesini istedi. Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya mülteci kampında bulunan kliniği hedef alan son katliamı da kınandı.

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Soykırıma ortak olmayın, yargılanırsınız

AP milletvekili Irene Montero, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a “Umarım hem siz, hem de bu AB Komisyonu soykırımla suç ortaklığı yapmaktan uluslararası mahkemede yargılanırsınız” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri Irene Montero ve Marc Botenga, Avrupa Birliği’ni (AB) İsrail’in Gazze’de “sürdürdüğü soykırımda suç ortağı olmakla” suçlayarak, Tel Aviv’e diplomatik, askerî ve siyasî desteği sona erdirme ve yaptırım uygulama çağrısı yaptı. Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan AP Genel Kurulunda yapılan Gazze konulu oturumda, Sol Grup adına söz alan İspanyol milletvekili Montero, AB’nin İsrail’in Gazze’ye saldırılarına yönelik tutumunu sert bir dille eleştirerek Brüksel’i “Gazze’de süren soykırımda suç ortaklığı” yapmakla suçladı.

Avrupa değerleri nerede?

Montero, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a hitaben yaptığı konuşmasında okullara, hastanelere ve mülteci kamplarına yönelik saldırıların Avrupa ilkeleriyle bağdaşıp bağdaşmadığını sorarak, “Eğer soykırımcı bir devletle ortaksak, Avrupa değerlerinden nasıl bahsedebiliriz? 50 bin Filistinliyi öldürmek, milyonlarca aileyi evlerini ve topraklarını terk etmeye zorlamak, halkı elektriksiz ve gıdasız bırakmak, mülteci kamplarında çocukları yakmak Avrupa değerleri midir?” dedi. Montero, “Soykırımlar, Bayan Kallas, cezasız kalamaz. Size tüm samimiyetimle söylüyorum ki umarım hem siz hem de bu AB Komisyonu soykırımla suç ortaklığı yapmaktan uluslararası mahkemede yargılanırsınız” ifadelerini kullandı.

Bu soykırıma suç ortaklığı

Oturumda söz alan Belçikalı milletvekili Marc Botenga da Kallas tarafından dillendirilen “AB’nin sergilediği dengeli yaklaşımı”, “Dengeli bir yaklaşımdan bahsediyorsunuz ama neye göre dengeli? Savaş suçlarında mı, soykırımda mı, 15 insanî yardım çalışanının öldürülmesinde mi, toplu mezarlarda mı, çocukların öldürülmesinde mi? Ve bu denge tam olarak nedir? Filistinliler için birkaç güzel söz, İsrail için daha fazla silah mı? Bu denge değil. Bu soykırıma suç ortaklığıdır” sözleriyle eleştirdi.

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Katil İsrail’e kim dur diyecek?

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki kliniğe düzenlediği saldırıda 16’sı çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere şehit olanların sayısının 22’ye çıktığı bildirildi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait kliniği hedef almasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Sağlık kuruluşlarını ve yerinden edilenlerin sığındığı barınakları barbarca ve kasıtlı olarak hedef alan işgalci İsrail’in, sivillere ve yerinden edilmiş kişilere karşı sürdürdüğü soykırım suçunu en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı. BM bünyesindeki bir sağlık kuruluşunun hedef alınmasının “tam anlamıyla savaş suçu” olduğu belirtildi ve buna karşı uluslararası eylem yapılması çağrısı yapıldı.

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Filistin ölüyor

Filistin Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya'daki mülteci kampında yerinden edilenlerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait kliniği hedef aldığı; aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinlinin can verdiği ve yaralandığı katliamı kınadı.

Filistin, "İsrail'in Filistinli siviller aleyhindeki vahşeti sonlandırmak; soykırımı, zorla yerinden edilmeyi ve ilhakı durdurmak için gerekli önlemleri almak, uluslararası hukuka uygun siyasî çözümleri dayatmak" adına uluslararası cesaret gösterilmesini istedi. Ayrıca Filistin, "gerçekleştirdiği vahşeti durdurması için İsrail'e karşı Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da işlenen soykırım, zorla yerinden etme ve ilhak suçları seviyesinde ciddi bir uluslararası baskı uygulanması" çağrısında bulundu.

AA

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