Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, AP Genel Kurulunda Gazze’de İsrail ablukası sebebiyle kötüleşen insanî durumun görüşülmesi sırasında Avrupa Birliği (AB) Konseyini temsil eden Bakan Adam Szlapka’nın şakalaşması üzerine tepki göstererek, bu tavrın Filistinlilere yönelik bir küçümseme olduğunu ve AB’nin ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

AB'ye İsrail'le suç ortaklığına ''şimdi son ver'' çağrısı: "Bu soykırım Avrupa silahlarıyla gerçekleştiriliyor"

AP’nin etkili ve Gazze konusunda en çok ses yükselten milletvekillerinden Botenga, AP Genel Kurulundaki Gazze konulu oturumda konuşma yapmak üzere söz aldı. Bu sırada Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Polonya’nın Avrupa İşleri Bakanı Szlapka’nın güldüğünü fark eden Botenga, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle Konseyden gülmeyi bırakmasını isteyebilir miyim? Kim bilir kaç Filistinlinin öldüğü ve hâlâ açlıktan ölmeye devam ettiği konuşulurken gülüyordunuz. Şaka yapıyorsunuz ve gülüyorsunuz. Bu, komik değil. Filistinliler de insandır. Kendinizden utanmalısınız ve bu AB’nin karakteristiğidir. Şu anda Filistinlileri umursamıyorsunuz.”

Belçikalı Milletvekili Botenga, Szlapka’nın oturumun başında Konsey adına söz aldığı sırada Gazze’deki durumun kötüleştiğini dile getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Durumun kötüye gittiğini söylemeyi başardınız ancak neden kötüleştiğinden bahsetmediniz. Neden kötüleşiyor? Çünkü İsrail, tüm insanî yardımları, tüm yiyecekleri ve hatta elektriği engelliyor. Bunun anlamı nedir? Elektriğin olmaması, arındırma tesislerinin olmaması, dolayısıyla suyun olmaması. Siz orada kıkırdıyorsunuz. Bu, nasıl olabilir? Avrupa’daki bu suç ortaklığı ve Filistinlilerin yaşamlarına karşı bu saygısızlık nasıl olabilir? Bunun durması gerekiyor çünkü pişman olacaksınız.”