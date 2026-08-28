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28 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

AİHM’e uyulmamasının bedelini fakirleşerek ödüyoruz

28 Ağustos 2026, Cuma 00:07
AİHM kararlarının uygulanmamasının hukuk devleti ilkesini zedelediği belirtilirken, bunun bedelinin yalnızca hak ihlâline uğrayanlar tarafından değil, ekonomik sonuçlarıyla toplumun tamamı tarafından ödendiğine dikkat çekildi.

Karar yazarı Akif Beki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmamasına tepki göstererek, bunun hukukî ve ekonomik sonuçlarının bütün topluma yansıdığını söyledi.

Karar’daki “AİHM’in sözü Trump kadar da mı geçmez?” başlıklı yazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Rahip Brunson’ın tahliyesine ilişkin açıklamalarını hatırlatan Beki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un AİHM kararlarına yönelik yaklaşımını eleştirdi. Beki, “Trump, her fırsatta lâfı Rahip Brunson’a getiriyor ve bir telefonla onu cezaevimizden kurtardığını anlatarak böbürleniyor. Bu küstahlığı Trump sayısız kere yaptı ama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum bir kere bile yargımızın bağımsızlığına müdahale hadsizliği sayarak tepki vermedi” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bir sözü kadar hukukî değer taşımıyor

Türkiye’nin AİHM’in yargı yetkisini kendi iradesiyle tanıdığına dikkat çeken Beki, “Oysa Mehmet Uçum, kendi irademizle uymayı taahhüt edip yargı yetkisini tanıdığımız AİHM’e aynı anlayışı göstermiyor” dedi. Osman Kavala hakkındaki AİHM kararını da hatırlatan Beki, Uçum’un AİHM’in millî yargının üzerinde olmadığı ve Türkiye’nin bu kararlara uymak zorunda bulunmadığı yönündeki görüşlerini eleştirerek, “Yani Başdanışman’a göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı Trump’ın bir sözü kadar hukukî değer taşımıyor” ifadelerini kullandı.

Sermaye için hukukî güvence şart

Adâlet Bakanı Gürlek’in yabancı sermayenin önündeki hukukî belirsizliklerin kaldırılması için kolları sıvadıklarını açıkladığını hatırlatan Beki, “Paranın ürkmeden gelebilmesi için, yatırım ortamımıza hukukî güvence ve öngörülebilirlik kazandıracaklardı. Bizi kendi Anayasa’mıza uymaya çağıran AİHM kararlarını tanımadıkça hukukî güvenceden, öngürülebilirlikten, kurallı yönetimden bahsetmek mümkün mü? AİHM kararlarına uyulmamasının bedelini yalnızca haksız yatan Kavala, Demirtaş, Atalay ve diğerleri değil, fakirleşerek hepimiz milletçe ödüyoruz” dedi.

Hukuk devletinde AİHM kararı uygulanır

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Halk TV’de yaptığı değerlendirmede AİHM kararlarının uygulanmasının tercih meselesi haline getirilemeyeceğini söyledi. Anayasa’nın 90. maddesine işaret eden Sağkan, temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmelerle kanunların çatışması halinde sözleşme hükümlerinin esas alınması gerektiğini belirtti. Sağkan, “Bir hukuk devletinde bir kararın uygulanıp uygulanmayacağının tartışma konusu bile olmaması gerekirdi” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Türkiye’nin AİHS’den çekilip çekilemeyeceğini de değerlendiren Sağkan, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasını hatırlattı. Danıştay’ın bu işlemi iptal etmediğine dikkat çeken Sağkan, benzer bir yöntemin AİHS açısından da gündeme gelebileceğini belirtti. Haber Merkezi

Haber Merkezi

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