2026-MEB-AGS sonuçları yeniden açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) yeniden hesaplanan sonuçları belli oldu.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 26 Temmuz'da uygulanan 2026-MEB-AGS'nin 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek. AA

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